Александра Збруева перевели в другую клинику из НИИ Склифосовского

Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер отметил, что жизни народного артиста РСФСР ничего не угрожает

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев переведен из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в другое медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Артист был доставлен в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. "Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Главное - его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства, не уточнив название медицинского учреждения.

Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "О любви", "Успех".