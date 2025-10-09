Драгунский: получение Нобеля элитарным писателем - закономерность последних лет

Награждение Ласло Краснахоркаи может привлечь внимание широких читательских кругов к сложной и необычной литературе, считает писатель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи - типичная фигура нобелевского лауреата последних лет - не обладающий массовой популярностью и предназначенный скорее для элитарного читателя. Однако это награждение может привлечь внимание широких читательских кругов к сложной и необычной литературе, такое мнение выразил в беседе с ТАСС писатель и журналист Денис Драгунский.

"В своих произведениях Краснахоркаи акцентирует внимание на подробном описании человеческих пороков - лени, злобы, пустословия, обжорства или, наоборот, голода и депрессии, что тоже важно в литературе. Однако такие писатели открывают новые горизонты литературы. Знаете, Нобелевская премия - это не награда писателю, который очень популярен или общепризнан. В последнее время она скорее служит для привлечения внимания к новым тенденциям в литературе. Хотя самого Ласло Краснахоркаи я не назвал бы новым писателем, его произведения известны с 1980-х годов", - сказал он.

Драгунский отметил, что творчество писателя ему не близко. "Я читал его роман "Сатанинское танго", и, на мой взгляд, это довольно унылое чтение. Но, как я уже сказал, это писатель для немногих. Для тех, кто любит упиваться оригинальным и сложным стилем. Он типичный нобелевский лауреат: писатель без массового успеха, элитарный автор с подвыподвертом (в отличие, скажем, от вечного номинанта Харуки Мураками)", - дополнил собеседник агентства.

Драгунский уточнил, что Краснахоркаи отчасти можно сравнить с французским писателем Жорисом-Карлом Гюисмансом или с французским писателем, политиком и философом маркизом де Садом. "Возможно, даже с норвежским писателем Кнутом Гамсуном, в тот период, когда он писал роман "Голод". Хотя такие сравнения могут показаться несколько лестными для Краснахоркаи", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что произведения венгерского автора переводятся на иностранные языки, включая русский, а также по романам Краснахоркаи снимаются артхаусные фильмы.