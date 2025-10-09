Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Маяк"

Актер сыграл в фильме "Здесь был Юра"

ГЕЛЕНДЖИК, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер театра и кино Константин Хабенский получил приз "Лучшая мужская роль" за фильм "Здесь был Юра" на фестивале актуального российского кино "Маяк", передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю всех создателей фильма "Здесь был Юра", всех партнеров с премьерой, которая прошла на прекрасном фестивале "Маяк". Хочу сказать "спасибо" за то, что я получил возможность посмотреть на красоту этого мира, которая для многих уже стала обычностью, глазами большого ребенка. Это было очень интересно и увлекательно. Отдельное спасибо всем зрителям, которым эта работа показалась хоть немножко интересной", - сказал Хабенский в видеообращении.

Награду за него получил режиссер фильма Сергей Малкин.

"Жаль, что Константин Юрьевич не доехал, но давайте мы еще раз выразим ему респект. Он хорошо сделал свою роль. Спасибо, что вы его отметили. Я думаю, что ему будет приятно, и артисты такого уровня будут сниматься у нас, дебютантов: с усами, без усов, молодых, странных, ярких и не очень. Это, мне кажется, хороший пример для этих артистов", - сказал Малкин.

Программа киносмотра

В конкурс полнометражных фильмов вошли девять картин: "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Огненный мальчик" Надежды Михалковой, хоррор "Присутствие" Аполлинарии Дегтяревой, "Мой сын" Вячеслава Клевцова, "Фейерверки днем" Нины Вологой, "Картины дружеских связей" Сони Райзман, "Прозрачные земли" Дмитрия Давыдова, "Над вечным покоем" Светланы Проскуриной и "Хорошая жизнь" Татьяны Рахмановой.

Программа короткого метра, которая была представлена 6 октября, включает фильмы "Беги, река!" (режиссер Анастасия Остапенко), "Галлюцинат" (режиссер Вета Гераськина), "Животные" (режиссер Родригу Рибейру), "Игра в прятки" (режиссер Амет Савенко), "Колыбель" (режиссер Антон Веретенников), "Не отрывай глаза" (режиссер Анна Медникова) и "Складки" (режиссер Катерина Скакун).

Во внеконкурсную программу вошли четыре кинопроекта. Помимо фильма открытия "Лермонтов", для зрителей подготовили специальный показ картины Михаила Калатозова "Летят журавли", приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, российскую премьеру фильма "Новая волна" американского режиссера Ричарда Линклейтера - его показали за месяц до выхода в прокат, а также телесериал "Маяк" режиссера Или Малаховой, первые две серии которого показаны в рамках последнего киносеанса.

О фестивале

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" проводится с 4 по 9 октября 2025 в формате пятидневного форума в Геленджике. Программа включает конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также спецпоказы. Организатором выступает фонд "Кинопрайм", поддержавший с 2019 года свыше 80 российских картин, многие из которых отмечены на ведущих международных кинофестивалях. В 2025 году кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.