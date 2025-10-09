На кинофестивале в Оренбурге назвали лучший иностранный фильм

Им стала картина японского режиссера Масаки Иноуэ

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Итоги XVIII Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" подвели в Оренбурге, назвав лучшим фильмом международной программы картину "Голодный Бог" режиссера Масаки Иноуэ (Япония). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Лауреаты международной программы: "Лучшая мужская роль" - Абу Сангаре за роль в фильме "История Сулеймана", режиссер Борис Ложкин (Франция); "Лучшая женская роль" - Озлем Сагланмак, фильм "Вторая жертва", режиссер Синнини Элькингтон (Дания); "Лучший режиссер" - Максим Кодаров за фильм "Ароматное сердце" (Казахстан). Лучшим фильмом был назван "Голодный Бог" режиссера Масаки Иноуэ (Япония)", - сказано в сообщении.

За фестивальную неделю в Оренбурге прошли показы более чем 120 фильмов, состоялись творческие вечера мировой оперной певицы Любови Казарновской, народной артистки России Ларисы Лужиной, заслуженного артиста России Андрея Мерзликина, а также автограф-сессии с режиссерами, встречи со студентами. Впервые прошли два спецпоказа фильмов оренбургской тематики. По данным Министерства культуры Оренбуржья, зрителями кинофестивальной программы стали тысячи любителей этого вида искусства, а показы проходили при полных залах.

"На церемонии закрытия приз губернатора Оренбургской области за "Лучший сценарий" им. Алексея Саморядова министр культуры Евгения Шевченко вручила фильму "Двое в одной жизни, не считая собаки", режиссер и сценарист Андрей Зайцев. <…> Обладателем золотого сарматского льва "За вклад в киноискусство" стал заслуженный артист России Андрей Мерзликин", - уточнили в пресс-службе.

Среди лауреатов международной программы в различных номинациях актеры и режиссеры из Франции, Дании, Казахстана. "Золотого сарматского льва" в российском конкурсе "Сплетенные параллели" удостоены: в номинации "Лучший режиссер" - Ирина Евтеева за фильм "Отель Онегин" (Россия); "Лучшая мужская роль" - Артем Алексеев, "Паромщик", режиссер Федор Попов (Россия); "Лучшая женская роль" - Евгения Леонова, "Семейное счастье", режиссер Стася Толстая (Россия). В конкурсной программе короткометражного кино "Шаг" победил фильм "Хребет", режиссер и продюсер Кристина Панова (Россия).