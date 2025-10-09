Фильм "Здесь был Юра" удостоен Гран-при кинофестиваля "Маяк"

Председатель жюри режиссер Бакур Бакурадзе назвал картину потенциальным победителем во всех номинациях

ГЕЛЕНДЖИК, 9 октября. /ТАСС/. Фильм "Здесь был Юра" режиссера Сергея Малкина взял Гран-при фестиваля актуального российского кино "Маяк", передает корреспондент ТАСС. Церемония закрытия фестиваля прошла в Киноконцертном комплексе отеля "Метрополь".

"Это важное для меня кино, дебют. <…> Мы делали все в любви, у меня не было ограничений, и я сделал фильм ровно как хотел, как задумывал", - сказал режиссер картины-победителя Сергей Малкин, получая награду. Он отметил, что из года в года Гран-при фестиваля забирают фильмы выпускников российского кинорежиссера и сценариста Алексея Попогребского, преподающего в Московской школе кино. "Мне кажется, это хорошая традиция, что наши выпускники каждый год забирают Гран-при", - заключил режиссер.

Вручая награду, председатель жюри режиссер Бакур Бакурадзе назвал картину "Здесь был Юра" потенциальным победителем всех номинаций "Маяка". "Главный приз - это тот фильм, который потенциально может участвовать во всех номинациях и выиграть в каждой из них. Для меня это так", - сказал он.

Приз за лучшую работу режиссера забрала Соня Райзман за ленту "Картины дружеских связей". Награду за лучший дебют получила режиссер Нина Волова за "Фейерверки днем". Лучшего сценария удостоена сценаристка картины "Над вечным покоем" Екатерина Тирдатова. Лучшая работа оператора - Олег Лукичев за фильм "Над вечным покоем", награду за него получила режиссер фильма Светлана Проскурина. "Операторы - это уникальные люди. Они передают нам запах тела, вкус дождя, облака, солнца. Это все они. И то, как это меняет драматургию фильма, мы не всегда это понимаем, потому что смотрим все вместе. Вот это жалко", - сказал член жюри, кинооператор Эдуард Гимпель, вручая награду.

Лучшая женская роль досталась актрисе Марии Карповой за роль Маши в фильме "Картины дружеских связей". Награду за актрису получила режиссер картины Соня Райзман, назвав Карпову своей "самой любимой актрисой, ретранслятором, музой и вдохновением". Народный артист РФ Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Здесь был Юра", где он сыграл заглавного персонажа. В записанном видеообращении он поблагодарил создателей фильма за то, что получил возможность посмотреть на "красоту этого мира, которая для многих уже стала обычностью", глазами "большого ребенка". Лучшим короткометражным фильмом "Маяка" этого года стала лента "Игра в прятки" режиссера Амета Савенко. Особого упоминания жюри удостоилась картина "Складки" Катерины Скакун. Ведущей вечера вновь стала актриса театра и кино Марианна Шульц, картина с участием которой была показана на первом "Маяке".

Программа киносмотра

В конкурс полнометражных фильмов вошли девять картин: "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Огненный мальчик" Надежды Михалковой, хоррор "Присутствие" Аполлинарии Дегтяревой, "Мой сын" Вячеслава Клевцова, "Фейерверки днем" Нины Вологой, "Картины дружеских связей" Сони Райзман, "Прозрачные земли" Дмитрия Давыдова, "Над вечным покоем" Светланы Проскуриной и "Хорошая жизнь" Татьяны Рахмановой.

Программа короткого метра, которая была представлена 6 октября, включает фильмы "Беги, река!" (режиссер Анастасия Остапенко), "Галлюцинат" (режиссер Вета Гераськина), "Животные" (режиссер Родригу Рибейру), "Игра в прятки" (режиссер Амет Савенко), "Колыбель" (режиссер Антон Веретенников), "Не отрывай глаза" (режиссер Анна Медникова) и "Складки" (режиссер Катерина Скакун).

Во внеконкурсную программу вошли четыре кинопроекта. Помимо фильма открытия "Лермонтов", зрители увидят специальный показ картины Михаила Калатозова "Летят журавли", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, российскую премьеру фильма "Новая волна" американского режиссера Ричарда Линклейтера - его покажут за месяц до выхода в прокат, а также телесериал "Маяк" режиссера Или Малаховой, первые две серии которого будут показаны в рамках последнего киносеанса.

Вместе с председателем жюри режиссером Бакуром Бакурадзе работы конкурсантов оценили оператор Эдуард Гимпель, продюсер Сергей Мелькумов, актриса, сценарист и режиссер Евгения Громова, а также актриса, режиссер и сценарист Наталья Кудряшова. В жюри конкурса короткого метра вошли режиссер, сценарист Анна Кузнецова, продюсер Сергей Корнихин и кинооператор Екатерина Смолина.

О фестивале

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" проводится с 4 по 9 октября 2025 в формате пятидневного форума в Геленджике. Программа включает конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также спецпоказы. Организатором выступает фонд "Кинопрайм", поддержавший с 2019 года свыше 80 российских картин, многие из которых отмечены на ведущих международных кинофестивалях. В 2025 году кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.