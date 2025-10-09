Беглов: "Ленфильм" готов к выполнению миссии по созданию патриотического кино

По словам губернатора Санкт-Петербурга, важно сохранить и приумножить традиции киностудии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" готова к выполнению возложенной на нее миссии по созданию качественного патриотического и исторического кино. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

30 сентября пресс-служба администрации губернатора сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма", стопроцентным пакетом акций которого владело Росимущество, в собственность Петербурга. Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава города подчеркнули, что киностудия станет всероссийским центром создания патриотического и исторического кино, не прекращая оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.

"Создание качественного патриотического кино - важная задача для страны, и хотел бы обратить внимание, что "Ленфильм" готов к выполнению этой почетной миссии", - сказал Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд". Он особо отметил, что "город добился этого решения (о передаче киностудии - прим. ТАСС) не для того, чтобы менять профиль "Ленфильма". Эта киностудия, которой уже больше ста лет, - достояние России в целом и Петербурга, "один из столпов ленинградской и петербургской культуры", напомнил глава города.

Беглов рассказал, что киностудия готовит план развития: концепция включает модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей. Также планируется провести ремонт и бережную реставрацию исторических зданий.

"Поддержка города и государства позволят вернуть киностудии статус одного из лидеров российской киноиндустрии. А для Петербурга работа по преображению "Ленфильма" станет частью нашей программы "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года". Конкретно - приоритета сохранения исторического наследия и поддержки культуры", - добавил он.

По словам губернатора, важно сохранить и приумножить традиции киностудии. В планах города - привлечь молодых режиссеров, создать новые сильные фильмы о стране и о ее героях, в том числе для детской и юношеской аудитории.

О киностудии

"Ленфильм" - старейшая государственная киностудия России. За историю ее существования было снято более 1 500 полнометражных игровых фильмов, многие вошли в золотой фонд кинематографа. Среди них "Чапаев" (1934, режиссеры Георгий и Сергей Васильевы), "Петр Первый" (1937-1938, Владимир Петров), "Небесный тихоход" (1945, Семен Тимошенко), "Старик Хоттабыч" (1956, Геннадий Казанский), "Человек-амфибия" (1961, Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев), "Старший сын" (1975, Виталий Мельников), "Мой друг Иван Лапшин" (1984, Алексей Герман - старший), "Собачье сердце" (1988, Владимир Бортко) и другие шедевры.