Дело о нарушении Монеточкой правил деятельности иноагента разберут 28 октября

Певице грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, сообщили в суде

Редакция сайта ТАСС

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 28 октября рассмотрит составленный Минюстом РФ административный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении Гырдымовой, назначен к рассмотрению на 28 октября в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства. Согласно КоАП РФ, за данное правонарушение Монеточке грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Гырдымова неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). При этом она продолжила распространять в соцсети сообщения и материалы без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В случае признания вины певице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.