В Петербурге стартует Международный конкурс оперных исполнителей имени Шаляпина

В отборочном туре приняли участие более 350 артистов со всего мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина во второй раз открывается в Петербурге, где многое связано с жизнью и творчеством знаменитого русского баса. В отборочном туре, по видеозаписям, приняли участие более 350 артистов со всего мира, что свидетельствует об огромном интересе молодежи к этому смотру, сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС член жюри, художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина Фабио Мастранджело.

Этот театр выступил организатором нового вокального смотра вместе с Музеем театрального и музыкального искусства, получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Среди приславших заявки - певцы из многих регионов России, включая ДНР и ЛНР, а также Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, КНДР и Южной Кореи, Германии, США, Украины и Эквадора.

"Из всех приславших заявки мы выбрали самых выдающихся 36 человек, хотя это было непросто. Надеюсь, они оправдают наши ожидания", - оптимистически предположил Фабио Мастранджело. Конкурсантам будет предоставлен Концертный зал на Английской набережной, отличающийся "фантастической акустикой". По словам маэстро, ее оценил побывавший здесь Валерий Гергиев, который, возможно, использует зал как одну из площадок будущего Конкурса имени Петра Чайковского.

"Новый вокальный конкурс рожден на старом историческом фундаменте, потому что Санкт-Петербург и Шаляпин - это неразделимые понятия. И это важная мотивация для конкурсантов - приехать не просто в Россию, а именно в Санкт-Петербург", - считает директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, мечтающая о том, чтобы смотр открыл новые имена среди участников, живущих в отдалении от столиц. Она сообщила, что призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей, из которых треть предназначена для потенциального обладателя Гран-при. Победителей ждут не только денежные призы, но и возможность выступить на лучших сценах страны.

Жюри возглавляет известная оперная певица, заслуженная артистка России Вероника Джиоева. Вместе с ней судьбу наград будут решать художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, итальянский продюсер Марио Дради, народный артист России, президент Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян, генеральный директор и художественный руководитель Королевского оперного театра Маската (Оман) Умберто Фанни, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алексей Тихомиров.

Участникам Шаляпинского конкурса предстоит проявить себя в широком спектре вокальных жанров и стилей. Так, в первом туре им надо исполнить две разнохарактерные арии русского и зарубежного композитора XIX-ХХ веков, во втором - народную песню, камерно-вокальное сочинение русского или зарубежного композитора XIX-ХХ веков и арию Моцарта. Второй тур пройдет 13 октября в Шереметевском дворце, а финалистам 15 октября будет предоставлена сцена Большого зала Филармонии, где в тот же вечер назовут победителей.

О конкурсе

История проекта началась в год 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина (2023). Тогда вокальный смотр собрал более 200 участников в возрасте от 18 до 36 лет из России и других стран. Одна из главных его задач - открывать новые имена и оказывать поддержку талантливым исполнителям в дальнейшем профессиональном становлении.