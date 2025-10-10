ТАСС: уехавший из России Vacio оставил долги на 255 тыс. рублей

Рэпер, известный по скандальной вечеринке в клубе "Мутабор", в том числе не оплатил оштраф за пропаганду ЛГБТ, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Покинувший Россию рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев), участвовавший в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в декабре 2023 года, оставил более 255 тыс. рублей долгов, в том числе не заплатил штраф за пропаганду ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Васильев имеет задолженность в размере более 255 тыс. рублей. Часть из них связана с неоплаченным штрафом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - сказал собеседник агентства. По его словам, также у рэпера есть неоплаченные налоги и сборы. "Долг взыскивают в принудительном порядке", - добавил представитель правоохранительных органов.

В отношении рэпера судебные приставы открыли три исполнительных производства.

21 декабря 2023 года в московском ночном клубе "Мутабор" прошла "голая вечеринка", организатором которой была Анастасия Ивлеева. Гостями были многие известные певцы и артисты. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс. В мае 2024 года Vacio покинул Россию.