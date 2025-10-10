В Москве самой дорогой продажей на ярмарке "Арт Россия" стала мозаика за 7,5 млн рублей

Произведение называется "Кораблик", его автором стал Юрий Купер Askeri Gallery

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самым дорогим произведением, проданным на ярмарке современного академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд", стала мозаика "Кораблик" Юрия Купера, за нее заплатили 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Топ-5 продаж на ярмарке "Арт Россия. Классика. Новый взгляд": мозаика "Кораблик", автор Юрий Купер Askeri Gallery, стоимость 7,5 млн руб.", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на втором месте диптих "Москва" Олега Иващенко стоимостью 1,8 млн рублей, на третьем - "Солнечная пристань" Алексея Адамова за 1,5 млн рублей. Первая ярмарка современного академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" прошла 24-27 сентября в Гостином дворе. Проект основан корпорацией "Синергия" и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств.

За четыре дня ее посетили более 25 тыс. человек. В Гостином дворе представили 96 стендов независимых художников и галерей, всего организаторы получили 1,5 тыс. заявок на участие. Особенность работ, которые можно было увидеть на ярмарке - техническое мастерство, глубокие сюжеты и тонкая работа с историческим и культурным наследием страны.

В пресс-службе пояснили, что "Арт Россия" проводится шесть лет и прежде была сосредоточена на актуальном искусстве. С этого года ярмарка расширена до двух событий - весной традиционно будет проходить ярмарка актуального искусства, а осенью - современного академического.