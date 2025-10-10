Эксперты: Евразийская киноакадемия поспособствует продвижению ценностей

Инициатор создания киноакадемии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" Никита Михалков отметил, что академия будет отстаивать значение кинематографа и его влияние на жизнь каждого человека в странах мира

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Евразийская академия кинематографических искусств создаст новые возможности для совместного кинопроизводства, обмена опытом и продвижения традиционных ценностей на мировом уровне. Такое мнение выразили представители международных делегаций, рассказали ТАСС в пресс-службе Российского фонда культуры.

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене "Мастерской 12" Никиты Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая церемония вручения награды. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

Международное признание

"Евразийская киноакадемия, по большому счету, будет отстаивать значение кинематографа и его влияние на жизнь каждого человека в каждой стране, - отметил инициатор и вдохновитель создания киноакадемии и кинопремии Никита Михалков. - Я очень надеюсь, что большое количество профессионалов из мира кинематографистов захотят принять участие в нашей работе, потому что она в первую очередь будет направлена на то, чтобы только настоящие, художественные, искренние и пронизанные любовью к своей стране, к своему народу, к своей истории картины могли быть награждены нашей "Бриллиантовой бабочкой".

На данный момент представители 12 стран, в числе которых - Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Кыргызстан, Куба, Пакистан, Сейшельские острова, Сербия, Таджикистан, Турция и Узбекистан - подтвердили свою приверженность сохранению традиционных, культурных, исторических ценностей и поддержали идею создания Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Председатель Союза кинематографистов Белоруссии Евгений Арендаревич отметил важность создания Евразийской киноакадемии и Евразийской кинопремии, о которых будет говорить все мировое сообщество. "Сейчас мы действительно объединяем усилия, чтобы сохранить и приумножить богатую культуру нашего евразийского пространства", - сказал он.

В свою очередь заместитель министра культуры Венесуэлы Серхио Арриа увидел в киноакадемии инструмент для формирования многополярного культурного пространства в условиях кризиса западной модели. "Считаю, что создание такой киноакадемии крайне необходимо сегодня для достижения равновесия в мире киноискусства, чтобы кино стало инструментом построения связей и дружбы между народами", - сказал он.

По мнению заместителя министра культуры и главы Организации кинематографии Ирана Раида Фаридзаде, Еразийская киноакадемия может стать "настоящим домом, объединяющим разные страны с глубокими культурными и историческими традициями для создания и развития достойных кинематографических проектов". Начальник департамента кинематографии министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Данг Тран Куонг выразил уверенность в том, что создание такой киноакадемии поможет повысить уровень кинематографии всех стран, которые войдут в число участников. "Убежден, что эта премия скоро станет авторитетной международной наградой, и Вьетнам хочет быть частью этой истории", - добавил он.