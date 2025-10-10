Мединский открыл Первую нижегородскую книжную ярмарку

Мероприятие проходит с 10 по 12 октября

© Анастасия Аврамчик/ Георгий Поветкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель - первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский торжественно открыл Первую нижегородскую книжную ярмарку, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходит с 10 по 12 октября в Нижнем Новгороде.

"Каждый год я с большим удовольствием буду приезжать сюда и рекомендовать членам Союза писателей России делать то же самое, потому что Нижний Новгород сейчас делает значительные шаги к тому, чтобы стать центром литературной и издательской деятельности в стране. <…> Все это свидетельствует о правильном понимании литературоцентричности нашей культуры", - сказал Мединский. Он добавил, что литература всегда была основой для каждого человека. "Важно отметить, что внимание государства и общественности к литературе возвращается, и это отрадный факт", - резюмировал Мединский.

Гостей ожидают творческие встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг. "Мы сегодня открываем первую нижегородскую книжную ярмарку. Я удивляюсь, как может быть в Нижнем Новгороде первая ярмарка, она должна быть уже, наверное, двухсотой, но она у нас первая. И я уверен, что те ярмарочные традиции, которые у нас существуют, будут всегда существовать, заложенные столетиями", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы представят свыше 65 ведущих издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов. Кроме того, пройдет более 50 встреч с современными авторами, среди которых Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Герман Садулаев, Лев Наумов, Олег Рябов, Екатерина Рождественская, Ася Лавринович, Олег Демидов и другие. Также о своих творческих проектах расскажут режиссер Ольга Акатьева, Егор Михалков-Кончаловский и блогер Кристина Потупчик.

Как отметил на торжественном открытии политический деятель и писатель Захар Прилепин, мир познается через слово. "Книга - это вещь, которая вскрывает сознание и меняет человечество. В основе любого народа лежит именно текст. Из него возникают героическая ода, эпос, летопись, а вокруг этого текста формируется народ. Пока народ помнит свой текст, свою культуру, он живет и процветает. Литература должна восприниматься как важное государственное дело, как нечто великое и значимое", - сказал он.

В рамках празднования Года защитника Отечества запланирована специальная программа. 10 октября состоится творческая встреча с Захаром Прилепиным, а также вечер Z-поэзии. На следующий день, 11 октября, пройдет круглый стол "Z-проза". Ирина Бугрешева также представит свою книгу "Я трогаю войну руками". Ряд мероприятий будет посвящен экранизациям книг. Так, о создании фильма "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина расскажут режиссер картины Егор Кончаловский-Михалков, продюсер Сергей Катышев, а также журналист и блогер Суссана Альперина. Детскую аудиторию 11 октября на площади перед ярмаркой ждет чаепитие с героями нового фильма "Алиса в стране чудес" и встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емецом. Писатель Эдуард Веркин в свою очередь представит роман "Сорока на виселице".

О ярмарке

Нижегородская книжная ярмарка состоится в рамках "Российской книжной недели" при поддержке правительства области, Российского книжного союза, ассоциации "Читающая Россия". Посетить мероприятия ярмарки можно бесплатно.