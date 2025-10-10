Артисты из Херсона представят премьеру на сцене Дома актера им. Пускепалиса

Постановка является продолжением уникальной культурной коллаборации первого русского театра с коллегами из Херсонской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Херсонский музыкально-драматический театр представит в Ярославле премьеру спектакля "Семейное счастье" по А. П. Чехову в рамках спецпрограммы XXV Международного Волковского фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Российского театра драмы им. Федора Волкова.

"В рамках специальной программы XXV Международного Волковского фестиваля 13 октября Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр представит на сцене Дома актера им. Пускепалиса премьеру спектакля "Семейное счастье" по А. П. Чехову", - рассказали в пресс-службе.

Постановка является продолжением уникальной культурной коллаборации первого русского театра с коллегами из Херсона. Премьера спектакля готовится при поддержке Министерства культуры России в рамках празднования 275-летия Театра им. Федора Волкова. Ожидается, что после премьеры на фестивале новый спектакль останется в репертуаре херсонского театра.