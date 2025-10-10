В Боснии и Герцеговине высоко оценили Дни духовной культуры России

Подобные мероприятия имеют важное значение для укрепления российско-сербских отношений, рассказал посол РФ в государстве Игорь Калабухов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Жители Республики Сербской (РС; энтитет Боснии и Герцеговины) высоко оценили Дни духовной культуры России, которые проходили с 6 по 8 октября. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

По их словам, фестиваль вызвал большой резонанс и сумел привлечь внимание самых разных представителей сербского общества. Почетными гостями концерта и выставки стали политические деятели, представители правительства энтитета, творческой интеллигенции, университетского сообщества. Присутствовавший на концерте открытия посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов отметил, что жители Республики Сербской очень любят и ценят российскую культуру, и потому подобные мероприятия имеют особо важное значение для укрепления российско-сербских отношений.

В свою очередь советник президента Республики Сербской Марко Ромич указал на заинтересованность в проведении подобных мероприятий в будущем. "Ваше искусство является доказательством высокого полета российской культуры, без которой невозможно представить себе европейскую музыкальную цивилизацию. Без которой не могли бы существовать ни Ла Скала, ни Ковент-Гарден, ни иные известные оперные залы. Мы приглашаем российских артистов и в дальнейшем быть активными участниками культурных мероприятий в нашей стране. Правительство, кабинет президента РС сделают все необходимое для организации таких гастролей", - сказал он.

Дни духовной культуры России открылись концертом Хора Сретенского монастыря в храме Христа Спасителя - кафедральном соборе Баня-Лукской епархии Сербской православной церкви.

В Музее Республики Сербской состоялось открытие фотовыставки: "Кижи - возрожденный шедевр России" Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи". Посетители смогли увидеть уникальные памятники деревянного зодчества, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, великолепную северную природу кижских шхер, православные праздники, старинные обряды и ремесла, сенокос, жатву, гонки на традиционных лодках.

Завершились Дни духовной культуры России в Боснии и Герцеговине совместным концертом лауреатов международных конкурсов - солистов квартета имени Валентина Берлинского Денниса Гасанова (скрипка) и Михаила Калашникова (виолончель), и лауреата международных конкурсов пианистов им. А. Н. Скрябина, им. Э. Грига, кливлендского и сиднейского международных конкурсов пианистов, лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова - пианиста Арсения Тарасевича-Николаева (фортепиано). Выступление состоялось в рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Осенняя соната" в Банском дворе города Баня-Лука.

О фестивале

Дни духовной культуры России - уникальный многожанровый проект министерства культуры РФ, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. Проект реализуется министерством культуры в тесном взаимодействии с МИД РФ и Русской православной церковью. Организатором выступает АНО "Русские сезоны". С 2008 года мероприятия Дней духовной культуры России охватили около 50 стран мира.