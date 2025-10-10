Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж

Музыканту было 82 года

Джон Лодж © Kevin Winter/ Getty Images

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Лидер и автор песен британской рок-группы The Moody Blues Джон Лодж умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи музыканта.

"Джон мирно ушел из жизни, окруженный близкими под музыку Everly Brothers и Бадди Холли", - говорится в заявлении семьи Лоджа, которое приводит Reuters.

Лодж присоединился к коллективу The Moody Blues в 1966 году, спустя два года после основания группы. Музыкант оставался в составе группы, пока она не прекратила свои выступления вживую в 2018 году.

За историю своего существования The Moody Blues продала более 70 млн пластинок по всему миру, отмечает агентство. В 2018 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.