Самарский театр оперы и балета показал в Бангкоке спектакль "Три маски короля"

Представление прошло в главном зале Культурного центра Таиланда

БАНГКОК, 11 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открыл балетную программу гастролей в Бангкоке балетом "Три маски короля" в главном зале Культурного центра Таиланда, передает корреспондент ТАСС с места события.

Таиландская публика тепло встретила балет-притчу хореографа-постановщика Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова, премьера которого состоялась в 2019 году в Самаре. Сюжет балета основан на философском осмыслении предназначения человека, желании сбросить маску, чтобы почувствовать настоящего себя. "Сюжет этого спектакля каждый может понять по-разному. Некоторые из наших зрителей ходят на него по шесть-семь раз и каждый раз воспринимают его по-новому", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Гаген, исполнитель главной партии короля Юлия. "Это очень энергичная и эмоциональная партия, под конец которой не остается сил ни моральных, ни физических, разве что только до гримерки дойти", - отметил артист.

"В Таиланде я с гастролями нахожусь впервые. Нам очень волнительно открывать [балетную] программу первым спектаклем. Публика сегодня замечательно нас приняла. Я думаю, что этот спектакль для нее необычный. Несмотря на то, что в зале в некоторых моментах была звенящая тишина, при этом мы чувствовали энергию и ритм зала. Нам очень понравилось. Эти эмоции останутся с нами навсегда и хотелось бы еще раз приехать", - рассказала заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, исполнившая партию Эммы.

Самарский театр приехал с гастролями в рамках участия в 27-м Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке. На таиландской сцене российские артисты представили местной публике оперы "Флория Тоска" и "Аида", 11 октября театр покажет балет-феерию "Щелкунчик" в музыкальном сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Всего в Таиланд приехали более 200 артистов театра.

Бангкокский фестиваль танца и музыки проводится ежегодно с 1999 года и является одним из главных культурных событий столицы Таиланда. За последние 25 лет в нем приняли участие более 40 творческих коллективов, среди которых представляющие Россию Мариинский театр, Московский театр имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, театр "Кремлевский балет", Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, театр "Геликон-опера". В сентябре 2024 года Балетная труппа Государственного академического Большого театра России впервые выступила в Таиланде, представив местной публике в рамках фестиваля спектакль "Лебединое озеро".