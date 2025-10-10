В Третьяковке на Крымском валу открылась выставка "Шедевры искусства Казахстана"

За последние 34 года это первая выставка казахских художников в Москве, подчеркнула министр культуры и информации республики Аида Балаева

© Анастасия Кирсанова/ Артем Герасимов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставка "Шедевры искусства Казахстана" открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию представили в рамках Дней культуры Казахстана в России.

"Залогом динамичного сотрудничества и укрепления партнерства между странами является интерес к изучению культуры и стремления взаимообогащения, бережное отношение к сохранению общего наследия, традиций, духовного богатства и, конечно, теплые дружеские связи наших граждан, наших народов. Сегодня мы с радостью встречаем Дни культуры Казахстана в России. Подготовленная программа включает целый комплекс ярких событий, которые позволят жителям и гостям Москвы погрузиться в богатейшую культуру Республики Казахстан", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии выставки.

Глава министерства отметила, что выставка дает редкую возможность увидеть важную веху евразийского искусства XX в., где представлено более 60 произведений живописи и скульптуры. "Экспозиция раскрывает творческий путь живописцев республики от истоков становления национальной школы и представляет богатую палитру образов. <…> Я уверена, что этот выставочный проект станет источником вдохновения и подарит возможность открыть для себя духовное наследие Казахстана", - резюмировала Любимова.

Как подчеркнула министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в своем приветственном слове, Астана и Москва - ближайшие партнеры и союзники, а благодаря уважительным и дружественным взаимоотношениям между лидерами обеих стран расширяется взаимодействие в разных направлениях. В частности, культурно-гуманитарное сотрудничество вышло на новый этап развития за последние два года.

"Впервые за долгий период мы получили возможность представить казахское изобразительное искусство в одном из самых известных музеев мира - в Третьяковской галерее. Не погрешу против истины если скажу, что [за] последние 34 года это первая выставка казахских художников в Москве", - сказала министр, отметив, что в последний раз подобная экспозиция была представлена в августе 1991 года.

"И поэтому сегодняшнюю экспозицию мы оцениваем как яркое событие и очередной этап в укреплении культурных связей между Россией и Казахстаном, - подчеркнула Балаева. Пусть крепнут мосты дружбы между нашими странами, пусть культура и искусство продолжают объединять наши народы, вдохновляя на созидание и новые достижения".

Земля и время. Казахстан

Искусствовед, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины ХХ века Третьяковской галереи Джемма Манукян рассказала в беседе с ТАСС о создании одного из главных экспонатов - триптиха Камиля Муллашева "Земля и время. Казахстан".

"Это, пожалуй, одно из самых известных произведений в казахстанском изобразительном искусстве XX века. <…> Это произведение представляет собой собирательный образ современного Казахстана. Что вы здесь видите? Это целина, это космос и это нефть. И художник путешествовал по Казахстану, он ездил в разные уголки страны, был на целине, даже полтора месяца жил в семье Чабану, наблюдал как раз вот эти грузовики с зерном, стадо лошадей", - рассказала Манукян.

Искусствовед добавила, что художник ездил на Каспий, где стоят эти нефтеналивные цистерны, и рисовал их с натуры.

О других картинах

Куратор выставки, искусствовед, ученый секретарь Национального музея искусств Казахстана имени А. Кастеева Екатерина Резникова считает важным, что эта выставка состоялась, потому что она стала дополнительным мостом, укрепляющим связи между Казахстаном и Россией. "Основная часть этой выставки, которая включает более 60 произведений казахстанских мастеров представлена Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева, который находится в городе Алма-Ата. И очень символично, что эта выставка случилась в год 90-летия нашего музея, мы очень рады и гордимся тем, что у нас есть возможность представить более важные имена выдающихся мастеров", - сказала она ТАСС.

По словам Резниковой, посетители могут увидеть полотна и произведения искусства разных жанров и сюжетов, в их числе работы художников 1950-х годов, картины шестидесятников и другие. " Благодаря этой выставке мы можем отследить историю развития казахстанского искусства, начиная с 1920-х годов - с момента зарождения профессиональной казахстанской живописной школы, вплоть до современности, уже до периода независимого Казахстана", - отметила искусствовед.

Резникова, в частности, рассказала и про работы одного из живописцев - Ерболата Тулепбаева. "Нередко в своих работах он обращается к портретным образам выдающихся личностей. И нередко героем его портретов становится Чингиз Торекулович Айтматов, выдающийся киргизский мастер, действительно писатель мирового уровня. И есть версия работы, когда Айтматов предстает в окружении персонажей своих литературных произведений. Но в данном случае Айтматов предстает на фоне картины. Эта картина является отражением бесконечно прекрасного, сложного мира. Того самого, который возникает в литературных произведениях выдающегося писателя", - добавила она.

В экспозицию вошли живописные работы казахстанских художников XX века. На выставке представлены 43 работы из собрания Национального музея искусств Казахстана им. Абылхана Кастеева и 26 - из коллекции Третьяковской галереи. Выставка будет открыта для посетителей с 7 октября по 23 ноября.