На Ставрополье на форуме более 600 человек познакомились с культурой Северного Кавказа

Делегации из регионов представили экспозиции декоративно-прикладного искусства

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 10 октября. /ТАСС/. Национальные подворья представили культуру народов Северного Кавказа на международном форуме "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества". Более 500 гостей из 20 стран смогли увидеть национальные костюмы, промыслы, блюда.

Делегации из регионов представили экспозиции декоративно-прикладного искусства Северного Кавказа. Также прошел праздничный концерт, который позволил гостям и участникам форума погрузиться в атмосферу самобытности.

В завершение программы вынесли большой каравай, которым угостили послов Эфиопии, Кении и Руанды.

"Это очень красивые танцы. Они демонстрируют национальную идентичность народов Кавказа. Хореография и движения очень красивые", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Руанда в Российской Федерации Джозеф Нзабамвита.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.