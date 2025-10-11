Прилепин назвал Нобель по литературе способом поддержки угодных Западу авторов

Награда может способствовать сближению стран писателей с западными стандартами, пояснил политический деятель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Современная Нобелевская премия по литературе выступает как политический инструмент, направленный на поддержку литературы в "развивающихся демократиях", присуждение награды авторам может способствовать сближению этих стран с западными стандартами и служит стимулом для тех писателей, которые готовы следовать западной идеологической повестке. Такое мнение высказал ТАСС в рамках Первой нижегородской книжной ярмарки политический деятель и писатель Захар Прилепин.

В 2025 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

"Возьмем Эрнеста Хемингуэя или Михаила Шолохова - их примеры показывают, что современные лауреаты не обязательно элитарны. Сейчас это (премия - прим. ТАСС), скорее, политический инструмент для поддержки литературы в развивающихся демократиях. Награждение таких литераторов может служить для подтягивания этих демократий к западным стандартам, что является поощрением для тех авторов, которые готовы подчиняться западной идеологической машине", - отметил собеседник агентства.

По его словам, рынок литературы сегодня "очень широкий и серьезный", поэтому многих авторов, в том числе венгерского писателя, широкая публика может не знать. Обращаясь к современным российским авторам, Прилепин выделил Евгения Водолазкина, Алексея Варламова, Леонида Юзефовича и Олега Чухонцева, подчеркнув, что эти писатели также заслуживают подобной награды. "Это не значит, что если их никто не знает, даже в России, и, тем более, если большинство из них неизвестны за границей, они не имеют веса. На самом деле, Нобелевская премия часто служит механизмом, через который мир узнает о тех или иных писателях", - отметил он, добавив, что крайне редко нобелевским лауреатом становится уже состоявшаяся мировая звезда. Чаще всего премия вручается писателям на подъеме.

"Понятно только, что сейчас никакому публичному персонажу Нобелевскую премию больше дать не могут. В свое время ее дали Хемингуэю. Он был левым, прокоммунистическим автором, жил на Кубе и общался с советской разведкой. В наше время никакому Хемингуэю Нобелевскую премию, разумеется, не дадут", - заключил Прилепин.