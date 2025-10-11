В Поморье в рок-фестивале впервые будет участвовать группа из Индии

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Рок-группа из Индии Groove Street & Dasham примет участие в 32-м Всероссийском рок-фестивале "Беломор-буги" в Архангельске, индийская команда впервые будет участвовать в фестивале - по словам организатора Александра Мезенцева, это эксперимент. Всего в "Беломор-буги" будут участвовать 19 групп из девяти городов.

"Я пару лет эту идею вынашивал и сейчас пригласил. Я думаю, что после изрядной порции традиционного рока разных модификаций вдруг услышать, увидеть часть индийской культуры, другой мелодизм, язык, другие совершенно традиции, это будет интересно и как-то освежит, наверное, восприятие для многих", - сказал Мезенцев.

Индийские студенты, которые учатся в Северном государственном медицинском университете (СГМУ), также покажут короткую музыкальную программу, на фестивале выступит танцевальный коллектив из семи девушек с традиционными индийскими танцами.

Со дня основания фестиваля его принципиальной позицией остается поддержка провинциальных рок-групп России, поэтому Мезенцев приглашает те коллективы, которые в Архангельске еще не выступали, из разных городов.

В этом году впервые приедет команда "Трёхтонник" из Ульяновска. "Три музыканта, взрослые люди, играющие классический рок на английском языке, даже такой старомодный. Когда они первый раз к нам обратились, я сказал, что они попали куда надо, потому что я люблю такую музыку. И она интересна по большей части людям старшего поколения, кто любит классический рок, и они найдут своего слушателя здесь", - пояснил организатор фестиваля.

На фестиваль поступило более 200 заявок, в том числе от групп из Венгрии и Сербии, но Мезенцев рассказал, что в этом году предпочел ограничиться только российскими командами. В Архангельске выступят коллективы из Ярославля, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы и городов Архангельской области, при этом шесть новых групп - из региона. Как пояснил организатор, в основном это молодые люди, они играют панк-рок и альтернативный рок. "Есть новые лица, люди, группы с такими интересными названиями: "Холодно в лесу", "Электропохороны", "Старуха". Где-то уже в составах есть и опытные музыканты, но только в новом проекте", - добавил он.

Первый день фестиваля будет чуть "потяжелее", второй - "альтернативнее". "Будет тяжелый рок разных направлений, то есть и трэш, и инструментальный рок, и хард-рок классический, и русскоязычные, и англоязычные группы. То есть один номер такой, другой - с другим настроением, третий - с третьим настроением. Будет и в чем-то экспериментальная музыка, я думаю, они впишутся, и публика оценит", - сказал Мезенцев. Организатор фестиваля добавил, что в этом году "Беломор-буги" проводится практически без сторонней финансовой поддержки.

Об истории фестиваля

Фестиваль "Беломор-буги" проводится с января 1995 года и является старейшим действующим отечественным рок-фестивалем. На его сцене выступили уже более 400 рок-групп из более чем 70 городов России, а также группы из США, Германии, Армении, Финляндии, Норвегии, Швеции, Канады, Швейцарии, Италии, Казахстана, Франции, Бельгии и Великобритании.