Иранская и черногорская картины победили на кинофестивале "Евразийский мост"

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Михаил Кулунаков за фильм "Волки"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фильм "Оплот стойкости" черногорского режиссера Николы Вукчевича победил в конкурсе игрового кино IX Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, отметив, что "Потерянный сезон" иранца Мехди Ганавати стал победителем в конкурсе документальных фильмов.

"Ведущей церемонии закрытия стала лектор-искусствовед Екатерина Русакова. Она отметила, что "Евразийский мост" является настоящим праздником киноискусства, объединившим на одной площадке мастеров и дебютантов, признанных звезд и новых талантов со всего мира, и выразила благодарность гостям, членам жюри, участникам, партнерам и зрителям, чья поддержка и любовь вдохновляют на новые свершения", - говорится в сообщении

Так, лента "Оплот стойкости" повествует о мальчике-христианине, потерявшем семью во время Второй мировой войны в Югославии и нашедшем убежище в доме у мусульманина, которому предстоит выбрать между безопасностью семьи и своими принципами. В свою очередь, документальный фильм "Потерянный сезон" рассказывает о девочке-подростке, живущей в засушливой деревне на границе с Афганистаном, где природные катаклизмы ставят под угрозу ее мечты о поступлении в университет.

Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Михаилу Кулунакову за фильм "Волки" (Россия), рассказывающий через жизни семей XIX века об укладе и культуре алтайского народа, а специальный приз жюри получила иранская лента "Глаза востока" Эбрахима Амини о девочке-подростке, которая мечтает поехать в Сеул на конкурс ради встречи с k-pop кумиром, несмотря на сопротивление матери. Приз Минкультуры Республики Крым взяли документальный фильм "Лексо" Олеси Фокиной и "Волки" Кулунакова.

Диплом жюри получила китайская лента "Тетушка Ху и ее райский сад" Пань Чжици, а призы зрительских симпатий получили мелодрама "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева и документальная лента "Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса" Анны Чернаковой. Специального упоминания жюри были удостоены Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за роли в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки", а также лента "Невероятная золотодобывающая машина" Альфредо Пуральи де ла Пласа (Чили - Нидерланды).

"Кино - это действительно мост, который позволяет перешагнуть через границы, через языковые барьеры, через культурные различия", - отметил заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко в завершение церемонии. В свою очередь член отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева подчеркнула, что фестиваль стал возможностью увидеть мир глазами другого человека, почувствовать его радость и его боль.

О фестивале

Конкурс документального кино оценивали председатель жюри, режиссер, сценарист и продюсер Стивен Ли Мраович (Франция - Сербия), режиссер и сценарист из Индии Балака Гош и российский продюсер Анна Шпиленок. В составе жюри игрового конкурса были российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди, председателем жюри выступил итальянский актер, режиссер, сценарист Фабио Масса.

В рамках конкурсной программы фестиваля, проходившего в Ялте с 6 по 10 октября, были представлены девять игровых и семь документальных фильмов. Всего за пять дней зрителям показали более 30 картин из 14 стран. Помимо конкурса, в рамках фестиваля прошли спецпоказы фильмов из разных стран и ретроспектива, посвященная 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Кинофестиваль "Евразийский мост" проводится с 2016 года при поддержке Министерства культуры России, правительства Республики Крым и Министерства культуры Республики Крым. Идея его проведения была предложена в 2014 году Никитой Михалковым.