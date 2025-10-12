Балет "Щелкунчик" Самарского театра собрал в Бангкоке около 2 тыс. зрителей

Таиландская публика встретила российских балерин и танцовщиков овациями

© Игорь Броварник/ ТАСС

БАНГКОК, 12 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Балет "Щелкунчик" в исполнении артистов Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в ходе гастролей в Бангкоке привлек внимание почти 2 тыс. зрителей, пришедших посмотреть спектакль в главный зал Культурного центра Таиланда, передает корреспондент ТАСС.

Таиландская публика встретила овациями российских балерин и танцовщиков, которые под аккомпанемент Королевского Бангкокского симфонического оркестра исполнили партии на фоне декораций, отправленных из России в Таиланд. "Такого волнения я не испытывал давно. Потому что за три репетиции с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром 10 дней назад мы собрали этот спектакль в совершенно другом акустическом пространстве. Это было очень сложно. Музыка для них хоть и знакомая на слух, но очень трудная, поздний Чайковский, за этой красотой и сказочностью заложен колоссальный философский смысл. Поэтому очень трудно было за три репетиции объяснить оркестру, что нужно, быстро подогнать под темпы, под которые танцуют солисты", - поделился с корреспондентом ТАСС впечатлениями после спектакля художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

"Я делаю большой комплимент Королевскому Бангкокскому симфоническому оркестру за их мобильность и музыкантскую отзывчивость. Поздравляю нашу труппу, потому что для этого спектакля, который родился в прошлом году в Самаре, это первые гастроли. А в первый раз это очень трудно", - добавил худрук Самарского театра.

Показанный таиландскому зрителю спектакль максимально близок к оригинальной постановке "Щелкунчика" 1892 года, представленной на сцене Мариинского театра. "В этой постановке "Щелкунчика" с большой любовью наш художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака воссоздал то, что, как мне кажется, задумывал Чайковский. И он когда-то ставил этот спектакль в Берлине, который был очень любим европейцами. И, к сожалению, его просто сняли с репертуара. И делом чести было для нас возродить этот спектакль на самарской сцене", - отметил он.

Самарский театр приехал с гастролями в Таиланд, которые готовились в течение года, в рамках участия в 27-м Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке. На таиландской сцене российские артисты представили местной публике оперы "Флория Тоска" и "Аида", а также балет-притчу "Три маски короля". Всего в Таиланд приехали более 200 артистов театра. В заключительный день гастролей, 12 октября, самарские артисты покажут первый акт балета "Щелкунчик" в рамках благотворительного выступления, которое посетит королева Сутхида.

О Бангкокском фестивале

Бангкокский фестиваль танца и музыки проводится ежегодно с 1999 года и является одним из главных культурных событий города. За последние 25 лет в нем приняли участие более 40 творческих коллективов, среди которых представляющие Россию Мариинский театр, Московский театр имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, театр "Кремлевский балет", Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, театр "Геликон-опера". В сентябре 2024 года Балетная труппа Государственного академического Большого театра России впервые выступила в Таиланде, представив местной публике в рамках фестиваля спектакль "Лебединое озеро".