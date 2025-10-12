Максим Фадеев считает своей задачей поднять уровень музыкальных артистов в РФ

По словам продюсера, в ближайшее время он откроет музыкальную школу, которая будет растить "настоящих артистов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Повышение профессионального уровня артистов на отечественной музыкальной сцене является одной из задач российского продюсера и композитора Максима Фадеева. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"В этом я и вижу свою задачу - поднять уровень на нашей музыкальной сцене. Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось", - сказал он.

По словам продюсера, в ближайшее время он откроет музыкальную школу, которая будет растить "настоящих артистов". "Я хочу начать с нуля - растить тех, кто не подведет. <…> Моя музыкальная школа, давняя мечта, которая наконец сбывается. Основой будет моя методика на основе старой советской школы, но адаптированной под сегодняшний день. Чтобы не учиться 25 лет, а за 4-5 лет овладеть мастерством в той или иной музыкальной области", - отметил Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что считает развитие музыкального образования ключевым условием возрождения отечественной сцены, повышения уровня музыкальных артистов и появления новых профессиональных исполнителей.