Жена Майкла Корлеоне и лицо L'Oreal. Биография актрисы Дайан Китон

Американская актриса умерла 11 октября на 80-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2025 года на 80-м году жизни умерла американская актриса Дайан Китон.

Происхождение, начало актерской карьеры

Дайан Китон (настоящая фамилия - Холл) родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. С детства Дайан хотела стать актрисой, в школьные годы занималась в кружке актерского мастерства и участвовала в музыкальных представлениях.

Изучала драматическое искусство в колледже Санта-Ана (Калифорния), не окончив его, переехала в Нью-Йорк. Там стала посещать театральную школу Neighborhood Playhouse, параллельно пела в ночном клубе. Тогда же в качестве артистического псевдонима взяла девичью фамилию своей матери - Китон, так как актриса с именем Дайан Холл уже числилась в Гильдии актеров США.

В 1968 году исполнила первую заметную роль в рок-опере "Волосы", а через несколько месяцев успешно прошла прослушивание для бродвейской пьесы Вуди Аллена "Сыграй это еще раз, Сэм!". За роль Линды Кристи, возлюбленной главного героя, Дайан Китон была номинирована на высшую театральную награду Америки "Тони". После этого сыграла несколько эпизодических ролей в телесериалах.

Кинокарьера

В кино Дайан Китон дебютировала в комедии "Любовники и другие незнакомцы" (1970 год), исполнив одну из ролей второго плана. После этого ее пригласили на съемки криминальной драмы Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (1972 год), где она вновь сыграла второстепенную роль - подругу, а затем жену Майкла Корлеоне (Аль Пачино). Фильм имел беспрецедентный успех у критиков и зрителей и был удостоен множества наград, а Китон обрела известность. Журнал Empire отметил, что Китон удалось "стать стержнем в фильме, в котором доминируют мужчины". В 1974 и 1990 годах вышли еще две серии трилогии с участием актрисы, также получившие хорошие отзывы.

В то же время продолжилось ее сотрудничество с Вуди Алленом. В 1972 году Китон снялась в экранизации пьесы "Сыграй это еще раз, Сэм!", а затем последовали роли в его комедиях "Спящий" (1973), "Любовь и смерть" (1975). За главную роль в его автобиографичной картине "Энни Холл" (1977) об отношениях начинающей певицы и комика (Вуди Аллен), Китон была удостоена премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" в номинации "лучшая женская роль". Позднее она сыграла в драмах Аллена "Интерьеры" (1978) и "Манхэттен" (1979), в комедии "Эпоха радио" (1987), в детективной комедии "Загадочное убийство в Манхэттене" (1993).

В 1981 году на экраны вышла драма Уоррена Битти "Красные" (по документальному роману Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир"). В ней Китон сыграла возлюбленную американского журналиста, которая вместе с ним уехала в Россию, где шла Октябрьская революция. За эту работу актриса вновь была номинирована на "Оскар".

В 1980-е годы Китон снималась в разных жанрах - триллере "Маленькая барабанщица" (1984), драмах "Миссис Соффел" (1984) и "Преступления сердца" (1986), мелодраме "Бэби-бум" (1987).

В 1987 году дебютировала в качестве режиссера с документальной лентой "Рай" о возможности загробной жизни.

В 1991 году Китон снялась со Стивом Мартином в комедии "Отец невесты" (продолжение вышло в 1995 году), а в 1996 году в комедии "Клуб первых жен" с Голди Хоун и Бетт Мидлер. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в мировом прокате $181,5 млн. В том же году на экраны вышла драма "Комната Марвина", где партнерами Китон по съемочной площадке стали Мерил Стрип и Леонардо Ди Каприо. Роль в ней принесла очередную номинацию на "Оскар".

В 1991 году Китон сняла телевизионную драму "Дикий цветок", а в 1995 году - художественный фильм "Сумасшедшие герои", повествующий о семье, которая узнала о неизлечимой болезни матери. Фильм получил высокую оценку критиков и был тепло встречен зрителями. Также Китон участвовала в создании эпизодов сериала "Твин Пикс".

Следующей успешной актерской работой Дайан Китон стала комедия "Любовь по правилам и без" (2003). За роль известной писательницы, в которую одновременно влюбляются донжуан в возрасте (Джек Николсон) и молодой врач (Киану Ривз), Китон получила "Золотой глобус". Сборы ленты в мире составили почти $267 млн. Позднее с ее участием вышли комедия "Привет семье!" (2005), комедийный триллер "Шальные деньги" (2008), комедийные мелодрамы "Доброе утро" (2010) и "Большая свадьба" (2013).

В 2014 году Китон появилась в комедии "Сама жизнь" вместе с Морганом Фриманом, в 2015 году - в новогодней комедии "Любите Куперов". В 2016 году сыграла монахиню и личного секретаря Папы (Джуд Лоу) в сериале "Молодой папа". В 2020 году снялась в комедии "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы".

Личные сведения

Дайан Китон не была замужем. У нее два приемных ребенка - дочь Декстер, которую она удочерила в 1996 году, и сын Дюк (2001).

В 2011 году выпустила автобиографию "Кое-что еще". В 2014 году опубликовала книгу "Скажем так, это было некрасиво", посвященную вопросам отношения к внешности (сама Китон не приветствует применение пластической хирургии в целях поддержания внешнего облика).

С 2006 года актриса являлась лицом косметической фирмы L'Oreal.

Увлекалась фотографией. Участвовала в кампаниях по сохранению и восстановлению исторических зданий.