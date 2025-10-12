Мишустин поздравил Большой симфонический оркестр им. Чайковского с 95-летием

Премьер-министр РФ сообщил, что оркестр стал национальным достоянием страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского с 95-летием со дня основания, отметив, что за эти годы оркестр стал национальным достоянием России.

"За эти годы он стал одним из ведущих симфонических коллективов страны, национальным достоянием России. Его история неразрывно связана с именами выдающихся дирижеров, музыкантов и композиторов. Уникальные концертные программы, виртуозная техника, глубокая интерпретация классических и современных сочинений покорили сердца миллионов слушателей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Глава кабмина подчеркнул, что сегодня, сохраняя традиции русской музыкальной школы, оркестр развивает новые направления, расширяет репертуар произведениями отечественных и зарубежных авторов, покоряя лучшие сцены мира, достойно представляя Россию на международной арене.

"Уверен, что преданность делу и безграничная любовь к искусству позволят вам и дальше дарить поклонникам вашего творчества незабываемые впечатления и яркие эмоции", - заключил Мишустин и пожелал коллективу неиссякаемого вдохновения и процветания.