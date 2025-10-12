В Петербурге показали произведения первого дизайнера СССР

В экспозицию вошли передовицы главных советских газет, оформленные Валерием Базуновым, праздничные выпуски, плакаты, а также графические работы и портретные зарисовки Героев Труда

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Стрелец/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Весь спектр работ одного из первых советских дизайнеров Валерия Базунова впервые представили широкой публике в едином экспозиционном пространстве Союза дизайнеров Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ТАСС на церемонии открытия временной экспозиции искусствовед, куратор выставки "Графический дизайнер из СССР" Алексей Бойко.

"Всего на выставке представлено около 40 работ, 10 из них - киноафиши к знаковым советским фильмам. Наверное, впервые они собраны на одной выставке", - сказал Бойко.

В экспозицию вошли передовицы главных советских газет, оформленные Базуновым, праздничные выпуски, плакаты, а также графические работы и портретные зарисовки Героев Труда. "Я все время что-то придумывал. Находил бумагу как яичная скорлупа, чтобы на нее особым образом ложился штрих, в общем, очень много экспериментировал с фактурой", - отметил автор выставки Базунов.

С начала 1970-х дизайнер активно сотрудничал с ведущими ленинградскими газетами: "Смена", "Вечерний Ленинград" и другими, где создавал иллюстрации, коллажи и заставки. Помимо этого он работал в книжной графике, создавал рекламные киноафиши и коллекционные конверты.