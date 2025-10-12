Фильму Любови Аркус про родителей детей с аутизмом отказали в прокате в РФ
21:42
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Документальный фильм "Родители тут рядом" режиссера Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение в России. Об этом режиссер сообщила в своем Telegram-канале.
"Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение", - написала она. Аркус отметила, что картину сняли с программ фестивалей, где она была заявлена и вошла в каталоги.
Аркус также рассказала, что фильм стал приквелом к ее картине "Антон тут рядом". "Огромный съемочный материал по сути остался в архиве, потому что фильм получался про Антона, а там мы снимали в основном родителей. И [новый] фильм - про родителей", - добавила режиссер.