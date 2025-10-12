Александр Кушнир представит книгу о группе "Кино" весной 2026 года

Произведение будет поделено на четыре части, охватит период с 1979 по 1990 год и закончится смертью Виктора Цоя

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Книга "Кинооблучение" музыкального журналиста, продюсера Александра Кушнира о группе "Кино" выйдет весной 2026 года. Презентация фрагмента издания состоялась на музыкальном вечере в Москве, сообщает корр. ТАСС.

"В октябре закончилась работа над книгой. Она называется "Кинооблучение". Это не книга про Виктора Цоя. Это не книга про ленинградский рок-клуб. Это именно история, как семнадцатилетние панки из группы "Автоматические удовлетворители", первая панк-группа в Союзе, которая кучковалась на окраине Питера в Купчино, ворвались в Москву. Книга выходит весной 2026 года", - рассказал Кушнир.

Он добавил, что произведение будет поделено на четыре части, охватит период с 1979 по 1990 год и закончится смертью Виктора Цоя.

"Кино" - популярная рок-группа 1980-х годов. Основателем, лидером группы, а также автором песен был исполнитель Виктор Цой. После смерти Цоя группа распалась и воссоединилась спустя 30 лет - в 2020 году. За основу выступлений группы был взят настоящий голос Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". В составе коллектива два басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.