На ВДНХ начали реставрацию павильона "Охрана природы"

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что планируется также отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрации фасадов и кровли павильона №62 "Охрана природы" на ВДНХ в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Специалисты вернут зданию исторический облик. Особое внимание уделят отличительной особенности павильона - фасаду из стеклянных блоков. Восстановят утраченные элементы декора: барельефы, декоративные большие и малые вазы на парапете центрального объема, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками, деревянные большие окна", - написал мэр.

По его словам, планируется также отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадов. Павильон станет светло-кремовым, а декоративные лепные элементы, карнизы, тяги, барельефы - белыми.

Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году, его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой.

Изначально павильон создали для знакомства с многообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позже он стал площадкой Всероссийского общества охраны природы. В 2000-е годы там разместился центр авторской песни, а в 2017-м открылся Международный центр балета.