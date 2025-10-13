Статья

Свежий взгляд на "Игру престолов". Чего ожидать от сериала "Рыцарь семи королевств"?

В январе 2026 года на экраны выйдет новый сериал во вселенной "Песнь льда и пламени" — "Рыцарь семи королевств". Этот проект станет уже третьей телевизионной работой о Вестеросе, мире, созданном Дж. Р.Р. Мартином, после "Игры престолов" и "Дома дракона". Рассказываем, как изменится тон повествования и станет ли сериал глотком свежего воздуха для франшизы

Редакция сайта ТАСС

© Страница сериала "Игра престолов" в социальной сети

Рыцарь меняет "Игру"

Действие нового проекта разворачивается за 90 лет до событий "Игры престолов" и через 72 года после "Дома дракона". В центре истории — странствующий рыцарь сэр Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл) — принц Таргариенов, скрывающий происхождение.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов и адаптирует первую повесть из цикла о приключениях героев — "Межевой рыцарь" (1998). Главные отличия проекта от предыдущих сериалов во вселенной — это его камерность и приземленность. Еще создавая первоисточник, Мартин делал акцент не на масштабных политических интригах, и это также отметил шоураннер "Рыцаря" и "Дома дракона" Айра Паркер. "Никто не думает о магии. По сути, это могла бы быть Британия XIV века. Это суровая и жесткая средневековая рыцарская история, но с легким, обнадеживающим оттенком", — подметил он в интервью изданию Entertainment Weekly.

Мартин принимал непосредственное участие в создании проекта и еще в январе посмотрел все шесть серий. Автор остался результатом доволен. "Дунк и Эгг всегда были среди моих фаворитов, а актеры, которых мы нашли для этих ролей, просто невероятны <…> Надеюсь, вы полюбите это шоу так же сильно, как и я", — написал он в своем блоге.

© Страница сериала "Игра престолов" в социальной сети

При этом писатель предостерег некоторых фанатов франшизы: зрители, которые ждут только экшена, могут остаться разочарованными. "Здесь есть сцена драки, но на этот раз нет драконов, нет огромных сражений, нет белых ходоков... Это произведение о герое, и его внимание сосредоточено на долге и чести, на рыцарстве", — предупредил Мартин.

Несмотря на то что в сериале не будет много привычного экшена, в нем будут аутентичные рыцарские турниры. По крайней мере, писатель хотел, чтобы это было так. "Я поставил перед [творческой командой] задачу, с которой, я думаю, Айра справился. <…> Я сказал: "Давайте создадим лучшие сцены рыцарских поединков, когда-либо снятые на "пленку", — заявил Мартин. В качестве вдохновения он предложил одноименную экранизацию романа Вальтера Скотта "Айвенго" 1952 года.

Паркер также предупреждает о концептуальных переменах в новом проекте. "[В этом сериале] мы начинаем с самого дна. Мы не с лордами и леди, королями и королевами", — сказал шоураннер. Все повествование ведется с точки зрения простых людей.

Заставка "Игры престолов" запомнилась многим, но команда проекта взяла на себя смелость сделать в сериале просто кадр с названием сериала в средневековом стиле. По словам Паркера, это одно из самых сложных решений, которое он принимал во время работы над "Рыцарем". Авторы хотят, чтобы зрители сразу поняли — тон повествования приквела будет отличаться от "Игры престолов" и "Дома дракона".

Актер-регбист и юное дарование

У актеров, исполняющих главные роли в сериале, нет большого послужного списка, но выбор пал на них сразу. "Кастинг-директор прислал первую партию прослушиваний, и Декстер Сол Анселл был номером один. Я нажал на видео, посмотрел прослушивание — и он был идеален", — рассказал Паркер. Актер, который сыграл маленького оруженосца Эгга, до "Рыцаря" уже имел опыт работы в "Голодных играх", и коллеги называют его "25-летним в теле 11-летнего ребенка".

© Страница сериала "Игра престолов" в социальной сети

А Питер Клэффи, воплотивший образ сэра Дункана на экране, тоже начал актерскую карьеру не так давно. До этого он был профессиональным игроком в регби — даже выступал за молодежную сборную Ирландии. В 2022 году решил сменить род деятельности и за короткий промежуток времени произвел на многих впечатление своим стремительным профессиональным ростом.

А что, так можно было?

Основные съемки сериала проходили в столице Северной Ирландии Белфасте с июня по сентябрь 2024 года. По словам создателей, 90% истории разворачивается на поле, окруженном палатками, что позволило существенно сократить расходы на масштабные декорации. В отличие от "Дома дракона", который требовал дорогостоящих визуальных эффектов, "Рыцарь семи королевств" делает ставку на другое — на аутентичное изображение Средневековья. Команда проекта сосредоточила усилия на создании детализированных доспехов, геральдики и реалистичных сцен рыцарских поединков, как этого и хотел Мартин.

Действительно, произведение станет революционным для франшизы с точки зрения оптимизации бюджета. Руководительница драматических проектов HBO заявила, что каждый эпизод обошелся менее чем в $10 млн. Для понимания — каждая серия финального сезона "Игры престолов" стоила около $15 млн, а стоимость каждого эпизода "Дома дракона" достигала $20 млн.

© Страница сериала "Игра престолов" в социальной сети

Не успел сериал еще выйти на экраны, а уже готовится продолжение — авторы уверены в успехе проекта. Планируется, что второй и третий сезоны будут сниматься подряд, начиная с марта 2026 года.

Даниил Хмелевской