Фестиваль "Друзья Петербурга" стал рекордным по числу участников в 2025 году

Мероприятие посетили свыше 32 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Свыше 32 тыс. человек посетили фестиваль креативных индустрий "Друзья Петербурга", который проходил в городе с 9 по 12 октября. В этом году он стал рекордным по числу участников и количеству мероприятий, сообщили организаторы.

"В 2025 году Санкт-Петербург вновь стал центром притяжения творческих инициатив - фестиваль, темой которого стало развитие креативных индустрий, объединил более 32 000 человек, которые за четыре дня посетили свыше 250 мероприятий на 45 площадках города", - говорится в сообщении.

В дни фестиваля петербуржцы и гости города смогли бесплатно посетить экскурсии в ведущих музеях - Русском музее, Кунсткамере, музеях-заповедниках "Царское Село" и "Петергоф", Эрмитаже, музее Фаберже, Музее истории Санкт-Петербурга. Кроме того, участники фестиваля получили возможность попасть в крупнейшие театры города: Национальный драматический театр России - Александринский театр, Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова и Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета.

Ключевой точкой притяжения фестиваля стала 200-метровая инсталляция "Путь шедевра", развернутая в атриуме "Лахта центра": в ней нашли свое отражение такие знаковые для города проекты, как восстановление Китайского дворца в Ораниенбауме, воссоздание интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе, а также линкора "Полтава" - символа морской мощи Петра I и другие. Помимо классических музеев фестиваль охватил и современные пространства, среди них - галерея цифрового искусства "Цифергауз", институция "Стрит-арт хранение", Центр Art&Science Университета ИТМО и другие. "Особой популярностью у гостей фестиваля пользовались авторские медиации от проекта "Друзья Петербурга": более 60 авторских медиаций прошло по Ботаническому саду Петра Великого, Новой сцене Александринского театра, Канатному цеху завода "Красный гвоздильщик" (НИУ ВШЭ)", - отметили организаторы.

В дни проведения фестиваля, 9 и 10 октября, также состоялся форум "Креативный код. Россия", организованный Минэкономразвития России и ПАО "Газпром" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Отмечается, что мероприятие объединило 80 регионов страны, собрав вместе творческих специалистов, представителей госкорпораций и региональных властей для обсуждения дальнейшего развития креативной экономики в РФ.

Фестиваль "Друзья Петербурга" организован ПАО "Газпром" и проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель - содействие в сохранении культурного наследия и исторической идентичности Петербурга в современном мире.