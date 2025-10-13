Съемки комедийного детектива "Туман" с Пореченковым стартовали в Москве

Режиссером сериала выступил Сергей Филатов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Kion и студия Kionfilm приступили к съемкам комедийного детектива "Туман". Главную роль в сериале исполнит народный артист РФ Михаил Пореченков, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Онлайн-кинотеатр Kion и студия Kionfilm объявляют о начале съемок комедийного детектива "Туман" с Михаилом Пореченковым в главной роли", - говорится в сообщении.

Сериал расскажет о капитане полиции Виталии Туманском, пережившем трагедию: во время покушения на него волей случая погибает его жена. Чтобы найти виновных, герой начинает собственное расследование, параллельно занимаясь другими делами. Руководство назначает ему в напарники старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно переехавшего в Москву с Севера. Герои, не похожие друг на друга по характеру, учатся работать вместе и постепенно становятся командой.

Режиссером "Тумана" выступил Сергей Филатов ("Бар "Один звонок", "Урок"). Сценарий написали Олег Мастич, Андрей Шачнев, Антон Ковалевский, Егор Цветков и Владимир Боровой. В актерском составе - Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Азамат Нигманов, Андрей Федорцов и Анна Ардова. Одним из саундтреков станет песня группы "Сектор Газа", которая, как рассказали в пресс-службе, "добавляет комедии особенной атмосферы".

Режиссер отметил, что за внешней легкостью проекта стоит серьезная тема. "Как мне кажется, это история о поиске справедливости в мире, где ее порой так не хватает. Но история эта рассказана в комедийном ключе. Здесь сталкиваются очень забавные персонажи, и создается такой занимательный мир... Я очень люблю этот жанр, и мне интересно себя в нем попробовать", - рассказал Филатов. По его словам, действие сериала происходит "на задворках Москвы".

Продюсерами сериала выступили Максим Филатов, Илья Бурец и Ирина Щербович-Вечер. Он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.