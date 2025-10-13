Федосеева-Шукшина остается в клинике на плановом обследовании

Оно продлится от трех до пяти дней, сообщила дочь артистки Ольга

Лидия Федосеева-Шукшина © Александр Саверкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина четвертый день находится в клинике на плановом обследовании. Об этом ТАСС сообщила дочь артистки Ольга.

"Продолжается обследование. Маме все нравится: и отношение, и питание, и активность", - сообщила собеседница агентства.

10 октября Федосеева-Шукшина была госпитализирована для планового обследования. Дочь отметила, что оно продлится от трех до пяти дней.