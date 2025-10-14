Адабашьян: "Бриллиантовая бабочка" будет справедливой в отличие от "Оскара"

По мнению драматурга, неправильно считать "Оскар" наивысшей наградой, и его наличие далеко не всегда означает, что работа действительно хорошая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Критерии оценки на кинопремии "Бриллиантовая бабочка" будут справедливыми в отличие от американского "Оскара", которым сейчас отмечают не самые лучшие работы и не самых выдающихся режиссеров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заслуженный деятель искусств РФ, драматург Александр Адабашьян.

"Я считаю, что нам пора избавиться от этого устоявшегося ощущения, будто все лучшее и качественное находится за океаном. "Оскар" уже превратился в некий универсальный знак качества. <…> Лично я, работая в индустрии, никогда не был особенно заинтересован в этой награде - ни в самой церемонии, ни в том, что вокруг нее крутится. Считаю, что должны существовать иные критерии оценки", - сказал Адабашьян

По мнению драматурга, неправильно считать "Оскар" наивысшей наградой, и его наличие далеко не всегда означает, что работа действительно хорошая. Как отметил Адабашьян, история знает множество примеров, когда выдающиеся режиссеры никогда не получали подобных премий, хотя создавали по-настоящему великие произведения.

"Если внимательно посмотреть, за что и кому сейчас присуждается "Оскар", становится понятно, кто в данный момент находится в фаворе или кого хотят поддержать. <…> Критерии оценки на "Бриллиантовой бабочке" будут отличаться от оскаровских. Они будут справедливыми, без явного уклона в чью-либо сторону. Для молодых режиссеров и актеров получение новой премии станет важным материальным подтверждением того, что их работа интересна не только узкому кругу людей на районных или городских фестивалях, но и действительно большой аудитории по всему миру. Это выход на международный уровень", - сказал он.

Адабашьян назвал инициативу создания Евразийской киноакадемии и "Бриллиантовой бабочки" правильным направлением развития, которое соответствует новым принципам объединения государств. "Пока все это теоретические рассуждения. Реальную картину мы сможем увидеть только после первого вручения премии 24 ноября. Тогда и станет ясно, насколько успешной окажется эта новая инициатива", - подытожил драматург.

О премии

Инициатор создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Презентация кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях.