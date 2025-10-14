В Вологде впервые покажут украшения народа сету

Сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника приступили к монтажу выставки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уникальные украшения, предметы женской и мужской одежды малочисленного православного народа сету из коллекции Псковского музея-заповедника впервые покажут в Вологде. Среди экспонатов - женский серебряный убор из 22 предметов весом 5 кг, уникальная фибула XIX века - украшение-пряжка, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

"Официальное открытие выставки "По платью видно, кто идет" состоится 18 октября в 12 часов в залах нашего вологодского филиала. В керамической мастерской заслуженного художника России Татьяны Александровны Чистяковой мы познакомим вологжан и гостей города с уникальными предметами, связанными с историей и культурой самобытного народа сету, проживающего в Печорском районе Псковской области и на восточных окраинах соседних уездов Эстонии (Пылвамаа и Вырумаа). Благодаря коллекции украшений, предметов одежды и рукоделия, собранной Псковским музеем-заповедником за последние 100 лет, мы сможем увидеть образ женщины сету", - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Серебряный убор модницы сету включает до 22 предметов, общий вес которых достигает 5 кг. Серебряные украшения у этого народа считались оберегом, по преданиям, издаваемый при каждом движении звон серебра отгоняет злых духов. Уникальная коллекция Псковского музея-заповедника доставлена в Вологду. Сотрудники приступили к монтажу выставки.

Как отметила заведующая экспозиционным отделом Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Лебедева, выставка познакомит с разными сторонами культуры немногочисленного народа - ткачеством, вязанием, песенным наследием. Специально для проекта в регионах страны было записано пение народных ансамблей и снят фильм, где представители этого этноса рассказывают о себе. Представят также цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. Помимо серебряных украшений и предметов женской и мужской одежды сету посетители выставки смогут увидеть графические работы с изображением представителей народности в традиционных костюмах, выполненные известным псковским художником Анной Калашниковой-Роот.

"Основой выставки в Вологде станут знаменитые фибулы сету ("сету сыльг") - большие конусообразные пряжки, которые являются самой характерной особенностью облика женщин сету и центром композиции украшений. Представленная на выставке фибула XIX века является абсолютно уникальным украшением, которого нет ни в одной другой культуре. Характерной приметой декора этих украшений является изображение креста на фоне двуглавого орла", - отметила Юлия Лебедева.

Выставочный проект реализуется по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" при поддержке Минкультуры России и компании "Фосагро".