Марина Девятова: ИИ не сможет заменить эмоции от взаимодействия с артистом

По словам певицы, каждый человек, который приходит на концерт, "хочет получить эмоцию в первую очередь"

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить артиста на сцене, поскольку машина не способна передать человеческие эмоции и живое общение со зрителем. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сказала исполнительница народных песен, заслуженная артистка России Марина Девятова.

"Когда ты выходишь на сцену, происходит магия. Ты никогда не знаешь, как и чем закончится концерт. Каждый человек, который приходит на концерт, хочет получить эмоцию в первую очередь. <…> Душа приходит на концерт, чтобы получить счастье. Я не знаю, как искусственному интеллекту это удастся. Поэтому я надеюсь, что нашу профессию искусственному интеллекту не удастся заменить", - сказала Девятова.

Певица отметила, что во время пандемии, когда многие артисты давали онлайн-концерты, ей и коллегам не хватало именно живого взаимодействия с публикой и обмена энергией.

С 9 октября Девятова находится в туре по Дальнему Востоку, он завершится 15 октября концертом в Хабаровске. Выступления также прошли в Чите, Благовещенске и Владивостоке. Сейчас певица уже планирует новые гастроли по стране, формируется концертная программа.

Марина Девятова - российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, заслуженная артистка Российской Федерации (2023).