Умер автор постеров к "Звездным войнам" и "Назад в будущее" Дрю Струзан

Художнику было 78 лет

Редакция сайта ТАСС

Дрю Струзан © Mark Mainz/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американский художник Дрю Струзан, известный дизайном постеров к культовым фильмам, умер 13 октября на 79 году жизни. Об этом сообщил журнал The Variety со ссылкой заявление на странице художника в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Дрю Струзан ушел из этого мира вчера, 13 октября", - говорится в посте, который опубликовал брат художника.

Как отмечает The Variety, Струзан известен как создатель постеров к таким фильмам, как "Звездные войны", "Назад в будущее", "Бегущий по лезвию", "Индиана Джонс" и многим другим. Кроме того, он занимался дизайном обложек различных музыкальных альбомов, в том числе для Элиса Купера, The Beach Boys и Bee Gees.