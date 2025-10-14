El Periódico: в Барселоне нашли рукописную поэму о путешествиях Колумба

По данным газеты, исследовательница Клаудия Гарсия-Мингильян обнаружила рукопись в библиотеке монастыря Монсеррат

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Единственный экземпляр поэмы "Новый свет" о путешествиях мореплавателя Христофора Колумба, который написал от руки португальский поэт и дипломат Франсиско Ботельо де Мораес и Васконселос, найден в городе Барселоне. Об этом сообщила газета El Periódico.

По ее информации, исследовательница Клаудия Гарсия-Мингильян обнаружила рукопись в библиотеке монастыря Монсеррат. Поэма обладает большой исторической и филологической ценностью, потому что представляет собой эпическое произведение на испанском языке.

"Рукопись десятилетиями оставалась вне поля зрения ученых, так как никогда не была оцифрована или переведена и не имела подтвержденного авторства", - сказала исследовательница.

Отмечается, что на поэму только вскользь ссылались в каталоге монастырской библиотеки, составленном в 1977 году.

Произведение было написано на 39 листах в 1701 году, незадолго до начала войны за испанское наследство, когда был период династического противостояния. Колумб представлен главным героем, воплощающим политические ценности сторонников Карла Австрийского.