В Севастополе впервые покажут произведения из фондов Пушкинского музея и Эрмитажа

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Художественные произведения из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа впервые доставлены в Севастополь и стали частью выставки латиноамериканского искусства, сообщила ТАСС ученый секретарь Российской галереи искусств Виктория Данилюк.

"Эрмитаж пока участвовал лишь в проекте Российской галереи искусств, реализовывавшемся в Москве. Мы каждый год проводим там выставки вместе с коллегами. В Севастополе его экспонаты действительно представлены впервые. В наших московских проектах несколько раз уже был задействован и Пушкинский музей, начиная с выставки "Верещагины. Свет и тени". Кроме того, [для выставки в Севастополе] он предоставлял цифровую копию [одного из произведений], которая потом искусственным интеллектом обрабатывалась и масштабировалась для показа на огромных экранах в формате ожившего полотна, но, так сказать, живьем в Севастополе произведения из их фондов также будут экспонироваться впервые", - рассказала она.

Руководитель направления искусства Глобального юга Российской галереи искусств Наталья Вихрева пояснила агентству, что одна живописная и несколько графических работ из фондов этих учреждений предоставлены для выставки "Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века".

Она уточнила, что среди них, в частности, произведения Тарсилы ду Амарал, являвшейся одной из главных фигур бразильского модернизма. Графические зарисовки и живописное полотно попали в СССР в 1931 году, когда проходила выставка художницы в Москве, а затем она посещала Ленинград. После попадания в фонды музеев эти произведения никогда не экспонировались.

Директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов добавил, что всего в экспозицию вошла 41 работа из фондов ГМИИ имени А. С. Пушкина, которые не были представлены зрителю после попадания в фонды, и пять предметов из коллекции Эрмитажа. "То есть как минимум несколько десятилетий они не представлялись зрителю, не было научного описания, публикации. И мы в этом смысле сейчас становимся первооткрывателями этих работ как с научной, так и с экспозиционной точки зрения. Это, конечно, большая удача, и нам очень важно поддерживать ощущение единого культурного пространства в нашей стране", - подчеркнул он.

Ранее в Пушкинском музее сообщали, что учреждения создают совместный выставочный проект "Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века", посвященный основным вехам развития искусства Бразилии. Проект станет первым в цикле музейно-выставочных мероприятий Российской галереи искусств по научной разработке искусства Латинской Америки.

О галерее

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе - один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, открытие здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра - в 2026 году.