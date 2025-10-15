Книга о театре "Современник" выйдет весной 2026 года

Автором произведения стала Евгения Кузнецова, которая отдала театру 25 лет своей жизни

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" совместно с издательством "Бомбора" выпускает книгу к 70-летию со дня основания театра. Произведение появится на полках книжных магазинов весной 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ" (владеет "Бомборой").

"В оттепельную весну 1956 года при Московском художественном академическом театре СССР возникает театр-студия молодых актеров во главе с Олегом Ефремовым, вскоре получивший название "Современник" - именно поэтому книга выйдет весной 2026 года", - говорит собеседница агентства.

Автором книги стала Евгения Кузнецова. Она отдала театру порядка 25 лет своей жизни: Кузнецова работала заведующей литературно-драматической частью в период художественного руководства театром народной артистки СССР Галины Волчек.

