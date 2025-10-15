Дворец танца Бориса Эйфмана планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году

Площадка станет культурным объектом мирового уровня, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Дворец танца Бориса Эйфмана, строительство которого ведется в исторической части Санкт-Петербурга, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, площадка станет культурным объектом мирового уровня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

"Это будет уникальный центр современного и классического балета, который объединит Академию танца Бориса Эйфмана и Театр Академии. Сейчас строительная готовность - чуть больше 60%, - написал Хуснуллин. - На стройке задействовано более 1 100 рабочих. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2028 году".

Вице-премьер отметил, что осмотрел строящийся Дворец танца во время командировки в Санкт-Петербург, которая состоялась в конце сентября. По его словам, ему "очень понравилась концепция". К настоящему времени завершены монолитные работы, специалисты проводят монтаж инженерных систем, металлических конструкций, устройство кровли и фасада, отделочные работы, указал он. Также ведется согласование дизайн-проектов большого зала, малой сцены и парка "Фуэте", который визуально и концептуально продолжит архитектурные идеи Дворца танца.

Объект строится силами управления делами президента по поручению главы государства. "Новый Дворец танца станет центром подготовки профессиональных артистов, творческих лабораторий и сценических экспериментов. Еще одним культурным объектом мирового уровня в стране станет больше!" - добавил Хуснуллин.

По замыслу Эйфмана, Дворец танца призван стать не просто театром балета, но международным центром танцевального искусства.