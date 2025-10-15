Лирическую комедию Kion "Виноград" продлили на второй сезон

В пресс-службе онлайн-кинотеатра отметили, что сериал за несколько дней стал лидером по просмотрам на платформе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Kion продлил на второй сезон лирическую комедию "Виноград". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Наш сериал "Виноград" всего за несколько дней стал лидером по просмотрам на Kion. Мы видим, что зрителю откликаются истории, в которых есть свет, ирония и ощущение настоящей жизни. Атмосфера юга, узнаваемые локации и живые герои сработали точно в цель, что стало настоящим продюсерским успехом. Мы уже приняли решение о продолжении, второй сезон будет. У проекта есть потенциал и зрительская любовь, а значит, история должна жить дальше. И нам, как команде, тоже приятно возвращаться в этот мир", - рассказал ТАСС креативный директор онлайн-кинотеатра Kion, генеральный продюсер студии Kionfilm Илья Бурец.

Снимает продолжение режиссер первого сезона Владимир Щегольков ("Нежность-2", "Везет", "Цербер"). Производством онлайн-кинотеатр Kion занимается вместе со "Студией Чеховъ".

По сюжету первого сезона, у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Но он теряет все и внезапно становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать жизнь с чистого листа. Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.