В "Геликон-опере" открылась выставка "Дом, в котором живет музыка"

Она будет работать до 3 ноября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка "Дом, в котором живет музыка. К 130-летию Гнесинских образовательных учреждений", открылась в театре "Геликон-опера" в фойе Сергея Зимина, передает корреспондент ТАСС.

На выставке представлены редкие экспонаты из музея-квартиры Елены Гнесиной - живопись и графика московских художников начала и середины XX века, среди которых работы подруги семьи Елены Каменцевой, выпускника гнесинского дома Виктора Апфельбаума. В экспозицию вошли произведения, впервые покинувшие стены музея. Среди них - портрет Бетховена, нарисованный Леонидом Пастернаком, пастель Святослава Рихтера, скульптурный портрет Елены Гнесиной, созданный Львом Кербелем, а также крупный фотопортрет наставника Гнесиных, директора Московской консерватории Василия Сафонова.

На выставке также представлены архивные материалы - дипломы о завершении консерваторий, по которым Елене и Михаилу Гнесиным был присвоен статус свободных художников, аттестат отца семьи Гнесиных, который он получил в Виленском раввинском училище в 1862 году, и письма Елены Гнесиной Иосифу Сталину. Кроме того, на выставке можно увидеть афиши концертов, организованных Гнесиными в разные годы, и коллекция автографов их друзей - Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Ферруччо Бузони, Модеста Чайковского, Арама Хачатуряна.

