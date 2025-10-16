В Сербии прошли Дни духовной культуры России

Главным событием дней стали выступления Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Г. Зыкиной

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дни духовной культуры России в Сербии углубляют связи между братских народами двух стран. Об этом заявили ТАСС организаторы мероприятий, которые проходили с 4 по 8 октября в городах Вранье, Пирот, Ниш, Алексинац, Белград и Сремски-Карловци.

"Цель Дней духовной культуры России - максимальное сближение и углубление духовных и культурных связей между русским и сербским народами посредством популяризации традиционного культурного наследия, а также укрепление уже существующих дружеских отношений между двумя братскими народами", - отметили организаторы.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, Дни духовной культуры России - это яркое свидетельство того, что "культурная дипломатия в любое, даже самое сложное, турбулентное время, остается действенным способом для людей из разных стран и культур взглянуть друг другу в глаза и по-настоящему понять друг друга".

Главным событием дней стали выступления Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, концерты состоялись в пяти городах - Вранье, Пироте, Нише, Алексинаце и Сремски-Карловцах. Сербская публика услышала русскую народную музыку, классические произведения советских и зарубежных композиторов. Кроме того, в Университете искусств в Белграде прошли мастер-классы музыкантов струнного квартета имени Валентина Берлинского. Кульминацией стал концерт на площадке культурного центра "Видиковац", в котором выступили ансамбль "Россия" и хор Сретенского монастыря.