Квартет Игоря Бутмана выступил в Риме в честь 80-летия ООН

Это второе в 2025 году выступление джазового коллектива в Италии

Редакция сайта ТАСС

Игорь Бутман © Артем Геодакян/ ТАСС

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана выступил в Риме по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе квартета.

"Концерт прошел на площадке Постоянного представительства Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и стал ярким событием празднования юбилея", - говорится в сообщении.

В программу вошли мировые джазовые стандарты, советские песни в оригинальных джазовых аранжировках, а также авторские произведения Игоря Бутмана - Nostalgia, Letter From Pat и Autumn Mood.

Как отметил сам Бутман, выступать на 80-летии ООН для него - особая честь. "В 2015 году в штаб-квартире ЮНЕСКО я был награжден «Медалью пяти континентов» за вклад в развитие международных культурных связей. Я очень рад, что спустя 10 лет межкультурное сотрудничество продолжается", - сказал он.

По словам музыканта, за последние годы международная коммуникация в области джаза активно развивается. "Мы ездим с гастролями по всему миру, а в России выступают мировые звезды джазового искусства. В Италии за этот год мы выступаем уже во второй раз, а на наш Московский джазовый фестиваль приезжал великолепный итальянский саксофонист Стефано ди Баттиста" - отметил джазмен.

В июне 2025 года квартет Бутмана уже выступал в Италии - в рамках европейского тура, охватившего также Швейцарию и Францию.