Квартет Игоря Бутмана выступил в Риме в честь 80-летия ООН
РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Квартет народного артиста России, джазмена Игоря Бутмана выступил в Риме по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе квартета.
"Концерт прошел на площадке Постоянного представительства Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и стал ярким событием празднования юбилея", - говорится в сообщении.
В программу вошли мировые джазовые стандарты, советские песни в оригинальных джазовых аранжировках, а также авторские произведения Игоря Бутмана - Nostalgia, Letter From Pat и Autumn Mood.
Как отметил сам Бутман, выступать на 80-летии ООН для него - особая честь. "В 2015 году в штаб-квартире ЮНЕСКО я был награжден «Медалью пяти континентов» за вклад в развитие международных культурных связей. Я очень рад, что спустя 10 лет межкультурное сотрудничество продолжается", - сказал он.
По словам музыканта, за последние годы международная коммуникация в области джаза активно развивается. "Мы ездим с гастролями по всему миру, а в России выступают мировые звезды джазового искусства. В Италии за этот год мы выступаем уже во второй раз, а на наш Московский джазовый фестиваль приезжал великолепный итальянский саксофонист Стефано ди Баттиста" - отметил джазмен.
В июне 2025 года квартет Бутмана уже выступал в Италии - в рамках европейского тура, охватившего также Швейцарию и Францию.