В Пятигорске отметили 211-летие со дня рождения Лермонтова

Музей-заповедник "Домик Лермонтова" провел интерактив "Усадебное гостеприимство"

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Литературно-музыкальные композиции, онлайн-викторина, лекции и театральные постановки прошли в курортном Пятигорске ко дню рождения поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Сегодня Пятигорск вместе со всей Россией отмечает 211-й день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. <...> В Центральной библиотеке стартует многожанровый творческий фестиваль "Лермонтовские сезоны", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Музей-заповедник "Домик Лермонтова" провел интерактив "Усадебное гостеприимство", в рамках которого гостей угостили вареньем по старинному рецепту. Пятигорский ТЮЗ выступил в парке Цветник с программой "Читаем Лермонтова!".

"Накануне ученики казачьей школы №19 на вершине Машука прочитали стихотворение "Бородино". С именем Лермонтова, его стихами и прозой, наследием и судьбой наш город связан неразрывно. И в октябрьском воздухе лермонтовские строки звучат по-особому", - добавил Ворошилов.