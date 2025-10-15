Гран-при Конкурса оперных исполнителей имени Шаляпина получил Тихон Горячев

Помимо денежных призов победители также получили приглашения выступить на лучших сценах страны, а также за рубежом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Певец из Москвы Тихон Горячев одержал победу на Международном конкурсе молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина, который во второй раз прошел в Санкт-Петербурге. Имя обладателя Гран-при было объявлено на гала-концерте финалистов смотра в Большом зале Филармонии, трансляция велась во "ВКонтакте".

Тенор Тихон Горячев родился в Москве в 1995 году. Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности "Хоровое дирижирование" и Академию хорового искусства имени В. С. Попова по специальности "Музыкально-театральное искусство", класс профессора Любови Шарниной. В 2022-2024 годах - стажер Центра оперного пения Галины Вишневской, где занимался у Олега Долгова и Владислава Верестникова. С сентября 2024 года - артист Молодежной оперной программы Большого театра России. Финалист IX Международного конкурса оперных певцов Галины Вишневской (2024).

"Сегодня все победители"

Первую премию жюри конкурса присудило Елизавете Михайловой (Санкт-Петербург). Вторую премию получил Данил Хахилев (ст. Зеленчукская, Карачаево-Черкесская Республика/ Москва). Обладателем третьей премии стал Алихан Бейсеков (Казахстан, Семей/Алматы). Также на торжественной церемонии назвали финалиста, которому отдало свои голоса наибольшее количество зрителей конкурса, - приз вручили Федору Дементьеву (Киров/Москва).

В общей сложности в третьем туре состязались 10 певцов. Помимо вышеназванных исполнителей это также Анна Викулина (Санкт-Петербург), Константин Осипов (Нальчик/Москва), Егор Сотов (Тюмень/Санкт-Петербург), Мягмарсурэн Хурэнбаатар (Монголия, Улзийт/Улан-Батор) и Павел Шнипов (Пестово/Санкт-Петербург). В сопровождении симфонического оркестра Музыкального театра имени Федора Шаляпина "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело они исполнили арии Верди, Пуччини, Массне, Доницетти, Прокофьева и Чайковского.

"Сегодня все победители. Каждый из наших певцов талантлив по-своему, и я надеюсь, что у них будет потрясающая карьера. А мы сделаем все, чтобы им помогать", - сказала после оглашения имен победителей председатель жюри, известная оперная певица, заслуженная артистка России Вероника Джиоева. Она также отметила очень высокий уровень организации смотра и поблагодарила своих коллег, которые вместе с ней решали судьбу конкурсантов, за проделанную работу: "Потрясающие, добрые, поддерживающие. Спасибо, мои дорогие".

В жюри также вошли художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина, дирижер Фабио Мастранджело, худрук "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, итальянский продюсер Марио Дради, народный артист России, президент Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян, гендиректор и худрук Королевского оперного театра Маската (Оман) Умберто Фанни, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алексей Тихомиров.

Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей. Помимо денежных призов победители также получили приглашения выступить на лучших сценах страны, а также за рубежом. Так, Константина Осипова и Егора Сотова пригласили принять участие в оперном спектакле или концертной программе в Королевском оперном театре Маската (Оман).

Об этапах конкурса

В отборочном туре приняли участие более 350 артистов со всего мира, среди них - певцы из многих регионов России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, КНДР, Монголии, США, Узбекистана, Украины, Эквадора и Южной Кореи. Из всех приславших заявки были отобраны 36 человек. В первом туре им надо было исполнить две разнохарактерные арии русского и зарубежного композиторов XIX-ХХ веков, во втором - народную песню, камерно-вокальное сочинение русского или зарубежного композитора XIX-ХХ веков и арию Моцарта.

Площадками смотра стали Музей театрального и музыкального искусства, Концертный зал на Английской набережной, Шереметевский дворец, а также Большой зал Санкт-Петербургской государственной академической Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Конкурс организован Музыкальным театром имени Федора Шаляпина и Музеем театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Его история началась в год 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина - в 2023-м. Тогда вокальный смотр собрал более 200 участников в возрасте от 18 до 36 лет из России и других стран. Одна из главных его задач - открывать новые имена и оказывать поддержку талантливым исполнителям в дальнейшем профессиональном становлении.