Урсуляк впервые выступила на сцене Камчатского драматического театра

Она сыграла в спектакле "Прыг-скок, обвалился потолок" режиссера Марины Брусникиной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Спектакль Государственного театра наций "Прыг-скок, обвалился потолок" режиссера Марины Брусникиной с Александрой Урсуляк прошел на сцене Камчатского драматического театра в рамках первого межрегионального театрального фестиваля "Горизонт", передает корреспондент ТАСС. Как отметила сама Урсуляк, на Камчатке она играет впервые.

"Ранее я была на Дальнем Востоке, но на Камчатке впервые. Я рада побывать здесь, потому что такая мощная природа ни с чем не сравнится <…> В нашем спектакле очень важен образ воды, и вчера нас возили на океан. Это было сильнейшее впечатление - потрясающее и красивое осеннее время. Этот образ моря как стихии в нашем спектакле, куда можно уплыть и вернуться, - он очень важен. Безусловно, это место очень нас вдохновило", - поделилась она.

Сценарий спектакля написал Геннадий Шпаликов незадолго до смерти в 1974 году. Как отметили в пресс-службе фестиваля, режиссер Марина Брусникина загорелась идеей представить постановку публике в 1990-е годы. Свою идею она реализовала спустя 30 лет на Малой сцене Театра Наций. "Я давно болела этой историей. <…> История о любви, о нашем несовершенстве, нелепости, об ошибках, которые мы совершаем, и все равно о любви к людям. Это его история, про него история. Это Шпаликов, это его невероятный дар видеть нестыковки в жизни, в людях, в отношениях, невозможность счастья. Вот оно есть - и нет. Кажется, сделай так - и все будет хорошо, но не получается. Все время несовпадения. По чьей вине, по какой причине? Это самая главная его тема", - передают ее слова в пресс-службе.

В свою очередь Урсуляк обратила внимание на то, что любые гастроли для спектакля полезны, а главная "струна" постановки не поменялась, потому что темы, заложенные автором, все еще актуальны. "Конечно, когда спектакль идет несколько лет, он крепнет, осваивается и становится лучше. Интересно, как его воспримут зрители Камчатки", - резюмировала Урсуляк.

В спектакле также заняты Дарья Калмыкова, Рустам Ахмадеев, Артем Тульчинский и Мария Биорк.

О фестивале

Фестиваль "Горизонт" проходит в Петропавловске-Камчатском с 13 по 29 октября и входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2018 году. Проект сочетает в себе грантовую помощь молодым режиссерам, обновление театральных репертуаров в регионах и организацию ярких культурных мероприятий. Жители и гости Камчатки смогут оценить широкий спектр современного российского театра, включая драму, музыкальные спектакли, кукольные шоу и уличные представления. Их представят театральные труппы из разных уголков страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новокуйбышевск и многие другие города. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, а профессиональное сообщество ждет образовательная программа.

Фестиваль открылся спектаклем-концертом "Русский крест" с участием Евгения Миронова в постановке Марины Брусникиной. Народный артист отметил, что выбор произведения неслучаен. "Поэма Мельникова - про код русского человека, который обязательно должен дойти до дна, а затем восстать и стать примером для окружающих. Мне этот простой поэтический язык напомнил Василия Теркина (поэма Александра Твардовского). Мне показалось, что эта доходчивая вещь прекрасно соответствует открытию нашего фестиваля. <…> Я тоже волнуюсь и не знаю, как его воспримут камчатские зрители. С другой стороны, люди на Камчатке как-то сохранились. Они здесь настоящие, стойкие", - объяснил выбор спектакля он.