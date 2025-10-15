В Москве открылся IV международный фестиваль "Каро/Арт"

Он продлится до 19 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. IV международный фестиваль "Каро/Арт" открылся в столичном киноцентре "Октябрь" на Новом Арбате, передает корреспондент ТАСС. Центральной темой смотра 2025 года стал сюрреализм.

"Тема сюрреализма родилась совершенно не случайно. Если ты хочешь понять то, что происходит здесь и сейчас, нужно вернуться назад, в прошлое - это очень важно, чтобы разобраться. Мы попытались перескочить на 100 лет и попали сразу в сюр, в то время, когда Зигмунд Фрейд пытался осмыслить темы бессознательного. Мы подумали о том, что между сюром и реальностью есть граница, которую мы хотим исследовать", - сказала со сцены программный директор фестиваля Наталья Гаврук-Гаврилина.

Фильмами открытия и закрытия стали работы "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера и "Воскрешение" Би Ганя соответственно. Обе картины отмечены наградами Каннского кинофестиваля. После показа фильма-открытия на церемонии прошло обсуждение ленты с режиссером и драматургом Саввой Савельевым и киноведом и продюсером Ситорой Алиевой.

Программа кинофестиваля

В блоке зарубежных премьер представлены ленты "Звук падения" Маши Шилински (приз жюри 78-го Каннского кинофестиваля), "Отражения №3" Кристиана Петцольда (фильм был представлен на Каннском кинофестивале в секции "Двухнедельник режиссеров"), "Частная жизнь" Ребекки Злотовски, "Дело семейное" Алекса Уинтера, "Ловушка для кроликов" Брина Чейни, а также "Однажды в Газе" Араба и Тарзана Нассеров, отмеченная за лучшую режиссуру в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд".

Национальный сегмент фестиваля включает картины "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, документальный фильм "Лес" Ирины Журавлевой-Шапман, "Тени Москвы" Валерия Переверзева, "Бесконечный апрель" Антона Бутакова, "Искупление" Константина Еронина с участием Сергея Безрукова, Виктора Сухорукова, Никиты Кологривого и певца Хаски, а также "Гирокастру" Юрия Арабова и короткометражную ленту "Мужчина, который мне нравится" Дениса Виленкина.

Классическая программа сформирована из признанных произведений мирового кинематографа и редких экспериментальных работ, тематически связанных с направлением сюрреализма. В их числе - "Хрусталев, машину!" Алексея Германа, которая будет показана с 35 мм пленки, "Верхом на тигре" Луиджи Коменчини, "Рогопаг" (Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, Пьер Паоло Пазолини, Роберто Росселлини), "Мой XX век" Ильдико Эньеди, "Нарцисс и Психея" Габора Боди, "Яйцо ангела" Мамору Осии и "Код неизвестен" Михаэля Ханеке. Отдельные показы приурочены юбилейным датам: к 130-летию кинематографа на фестивале покажут "Шерлок Младший" Бастера Китона (1924) с живым музыкальным сопровождением композитора Владимира Голоухова, к 100-летию Марлена Хуциева - "Был месяц май" (1970), к 55-летию Дмитрия Геллера - сборник работ "Анимационные сны Дмитрия Геллера" (2003-2024).

Особое место в программе занимает театральное направление. В его рамках продемонстрируются архивные записи и новые киноверсии спектаклей. Среди них - "Мать" Анастасии Паутовой, одноактный балет "Русские тупики" хореографа Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой, показ спектакля "Собачье сердце" и творческая встреча с Генриеттой Яновской, постановка "Котлован" Антона Федорова, трибьют-показ постановки "В ожидании Годо" Юрия Бутусова, а также премьерный показ короткометражного фильма "Спасибо, хорошего вечера!" Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой и лучшие работы Конкурса короткометражного кино МХТ им. Чехова.

В рамках фестиваля пройдет показ видеоклипов группы "Сироткин", встреча с солистом группы и режиссером Олегом Трофимом. В блоке "Мода" пройдет специальный показ фильма "Тигр, Ласточка и "Джеки Чан" о создателях российского бренда 12 storeez, а раздел "Видеоарт" представит работы студентов лаборатории Виктора Алимпиева Московской школы нового кино.

О фестивале

Фестиваль пройдет в четырех городах сети "Каро" - с 15 по 19 октября - в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября - в Краснодаре и Новосибирске. Центральной площадкой в столице станет киноцентр "Октябрь", где, помимо кинопоказов, состоятся мастер-классы, перформансы и интерактивные мероприятия. "Каро/Арт" - ежегодный международный фестиваль авторского кино, реализуемый в рамках одноименного проекта.