Эксперт Сидельникова: теория, что Шолохов не писал "Тихий Дон", несостоятельна

В октябре 1965 года автору романа-эпопеи присудили Нобелевскую премию по литературе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Теорию о том, что советский писатель Михаил Шолохов не является автором романа-эпопеи "Тихий Дон", нельзя считать состоятельной. Многочисленные слухи вокруг произведения в беседе с ТАСС прокомментировала ведущий государственный судебный эксперт Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) Лариса Сидельникова.

В октябре 1965 года формулировкой "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время" Шолохову была присуждена Нобелевская премия - сегодня в РФ отмечают 60-летие памятного события. Награду вручили писателю в декабре 1965-го. С 1928 года, когда Шолохов только начинал издавать свой роман, стали появляться слухи о том, что авторство ему не принадлежит.

"Странно слышать аргументы о том, что Шолохов не писал ничего. Будто его произведения создала какая-то бригада писателей, в которую, например, входил Вениамин Каверин. Но ничего общего стиль Каверина с шолоховским не имеет. Говорят, что ГПУ (Государственному политическому управлению при НКВД - прим. ТАСС) надо было сделать пролетарского писателя. Но в Шолохове абсолютно ничего пролетарского нет. К тому же, если бригады писателей умели создавать произведения уровня "Тихого Дона" и других работ Шолохова, то что им мешало написать их побольше?" - говорит Сидельникова.

Несостоятельными собеседница агентства считает и аргументы относительно противоречий, которые можно увидеть в романе: например, сначала автор указывает один возраст героя, а затем - другой, хотя времени между событиями по сюжету не проходит. "Этим грешил не только Шолохов. Чем больше работа, тем больше в ней таких ляпов бывает. И это абсолютно не аргумент, что человек что-то там переписывал", - утверждает эксперт.

Еще одна версия заключается в том, что роман написал неизвестный белый офицер - Шолохов же нашел его рукопись, просто переписал ее и выдал за свою. Придерживающиеся этой позиции указывают на юный возраст автора: на момент написания "Тихого Дона" Шолохову было 23 года. Другое потенциальное доказательство - плохое образование.

"Возраст? Лермонтов уже к 27 годам создал огромное количество произведений, - говорит собеседница ТАСС. - Фадеев в 20-летнем возрасте написал свой знаменитый "Разгром". И вообще примеров того, что автор в относительно юные годы создал свой самый значимый текст, в мировой литературе достаточно много. Образование? Известно, что Шолохов все-таки учился в гимназии. Он был из достаточно обеспеченной семьи. Да и вместе с тем многие писатели не имели не только высшего, но и даже среднего образования. Это нормально".